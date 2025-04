Odtwarzacz YouTube zmieni wygląd. To pierwsza taka decyzja od dekady

Jeżeli coś jest dobre i działa, to po co to zmieniać, prawda? Niestety, takie podejście nie zawsze sprawdza się w przypadku designu, który z czasem może stać się przestarzały. Po raz pierwszy od prawie dziesięciu lat YouTube pracuje nad nowym wyglądem odtwarzacza w przeglądarce.

Jak obecnie wygląda YouTube w przeglądarce?

Choć od sprawdzenia, jak wygląda obecnie najpopularniejszy serwis z materiałami wideo na świecie, dzieli Was tylko kilka kliknięć, spróbujmy podejść do tego opisowo. Jeżeli uruchomicie YouTube w przeglądarce i włączycie na nim dowolne wideo, panel odtwarzania pojawia się po poruszeniu w jego obrębie myszką i znika po kilku chwilach bezczynności.

Przyglądając się układowi z bliska możemy z łatwością wyróżnić kilka elementów – pasek postępu z przedziałką dotyczącą kolejnych „rozdziałów” w filmie na całej długości, przyciski odtwarzania oraz sterowania głośnością z lewej strony oraz dodatkowe guziki z prawej strony, wśród których znajdziemy opcje uruchomienia wideo na pełnym ekranie, panel ustawień czy możliwość włączenia napisów i autoodtwarzania. Całości towarzyszy również ciemne delikatnie przezroczyste tło.

Obecny wygląd YouTube (źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

YouTube wkrótce w nowej odsłonie

Aby YouTube w wersji desktopowej przypominał wyglądem język projektowania Material Design 3, Google planuje wprowadzić kilka zmian w tym, jak prezentuje się odtwarzacz.

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest wyrzucenia półprzezroczystego tła. Zamiast niego przyciski z lewej strony zostaną zamknięte w pigułkowatych kształtach, a z prawej strony całość będzie złapana w jednym, zaciemnionym fragmencie.

Nowy wygląd YouTube (źródło: GizmoChina)

Dużej zmiany możemy się także spodziewać w kontroli głośności. Dedykowany przycisk zostanie przeniesiony z lewej strony na prawą, a suwak będzie działał w pozycji pionowej zamiast poziomej. Na minus warto jednak wskazać fakt, że w nowym projekcie nie skorzystamy już ze strzałek kierunkowych góra/dół do sterowania dźwiękiem.

Całość jest jeszcze w fazie testów i nie wiadomo, czy nowy odtwarzacz YouTube przetrwa do globalnej premiery – wszystko zależy od informacji zwrotnej przesłanej przez testujących.

YouTube w AI Overviews

Jeżeli nie przykładacie aż tak dużej wagi do wyglądu, jednak ciekawią Was nowe funkcje w ulubionych serwisach, warto w tym miejscu wspomnieć o rozpoczęciu testów wykorzystujących AI Overviews w wynikach wyszukiwania YouTube.

Nowe rozwiązanie w oparciu o sztuczną inteligencję podsuwa nam fragmenty z materiałów wideo, które korelują z naszym zapytaniem. Funkcja działa obecnie przykładowo w sytuacji, kiedy użytkownik szuka informacji związanych z zakupami lub dotyczących lokalizacji i tego, co można w nich robić.

Póki co rozwiązanie jest testowane na małej grupie użytkowników YouTube Premium na terenie Stanów Zjednoczonych. Trudno jest ocenić moment pojawienia się funkcji w Polsce.