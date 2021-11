XPG oferuje darmowy zestaw montażowy pod procesory Intel Alder Lake

Jesteśmy już jakiś czas po premierze procesorów Intel Alder Lake-S. Układy, z uwagi na swoją budowę, wymagają nowych zestawów montażowych dla chłodzeń. Wiele producentów wprowadziło swój własny „update” dla podstawki LGA1700, a kolejną marką, oferującą zestaw dla 12. generacji procesorów Intela, jest XPG, która ma w swoim portfolio dwie konstrukcje typu All in One (AiO).

XPG zapewnia darmowy zestaw montażowy dla procesorów Intel Alder Lake

Nowe układy CPU technologicznego giganta z Santa Clara są na pewien sposób rewolucyjne, bowiem są pierwszymi procesorami z segmentu desktop, produkowanymi w 10-nm procesie litograficznym. Wyróżnia jest też to, że mają na pokładzie jednocześnie wydajnościowe i energooszczędne rdzenie. Intel zastosował tu również całkowicie nowe gniazdo – LGA1700, przez co układy mają inne wymiary niż poprzednicy.

Od pierwszej generacji serii Intel Core procesory miały wymiary 37,5×37,5 mm, natomiast Alder Lake’i mają prostokątny kształt – 45×37,5 mm, co powoduje problemy z kompatybilnością istniejących zestawów montażowych na LGA1200, bowiem cechują się one szerszym rozkładem otworów montażowych. Niektórzy producenci jeszcze przed premierą CPU ogłosili, że będą oferować zestawy montażowe, które zagwarantują wsparcie nadchodzących Alder Lake-S.

Wówczas firmy takie, jak DeepCool, EK Water Blocks, Noctua, be Quiet!, Phanteks czy MSI gwarantowały, że dostarczą nabywcom nowych układów Intela darmowe zestawy montażowe. Teraz dołącza do nich kolejny producent – XPG, który jest znany w głównej mierze z produkcji pamięci. Poinformował on, że zaoferuje darmowy zestaw montażowy LGA1700 pod procesory Intel Alder Lake.

Firma na ten moment ma jedynie dwa chłodzenia All in One w portfolio — LEVANTE 240 oraz LEVANTE 360. Aby otrzymać darmowy zestaw montażowy pod procesory Alder Lake, wystarczy wejść na stronę producenta, a następnie wybrać „Technical Support” i przesłać dowód zakupu chłodzenia wodnego oraz układu Intela 12. generacji lub płyty głównej opartej na chipsecie Z690.

Następnie obsługa klienta skontaktuje się z użytkownikiem, jeśli ten spełnia wyżej wymienione warunki, aby ustalić szczegóły dostarczenia bezpłatnego zestawu montażowego. Firma zastrzega jednak, że czas dostawy zależy od miejsca zamieszkania klienta.