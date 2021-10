Oficjalna premiera procesorów Intel Alder Lake. Zapowiadają się na najlepsze procesory, nie tylko dla graczy

Po długich miesiącach oczekiwań wreszcie są. Intel właśnie zaprezentował swoje najnowsze procesory 12. generacji. Wprowadzą one wiele nowości na rynek, dzięki którym mogą okazać się najlepszym wyborem dla graczy, ale także twórców. Sami zobaczcie, jakie są układy z rodziny Intel Alder Lake.

Reklama

Procesory Intel Alder Lake, ale tylko z odblokowanym mnożnikiem

Intel nie trzyma się powtarzalnego schematu wprowadzania na rynek nowych procesorów. W marcu 2021 roku firma zaprezentowała rodzinę desktopowych układów Rocket Lake-S. Minęło niespełna pół roku, a technologiczny gigant z Santa Clara ma dla nas całkowicie coś nowego – 12. generację procesorów Intel Core, które będą pierwszymi układami o hybrydowej budowie, dedykowanymi komputerom osobistym.

źródło: Intel

Premiera serii Rocket Lake-S obejmowała (prawie) wszystkie procesory – od bardziej budżetowych propozycji, takich jak Intel Core i5-11400F, aż po flagowe układy typu Intel Core i9-11900K(F). Jak się okazuje, dzisiaj producent skupił się jedynie na procesorach z odblokowanym mnożnikiem zegara, czyli na tych z dopiskiem „K”. Zobaczmy, co Intel przygotował dla klientów.

Reklama

Całkowicie nowy chipset Z690

Wraz z procesorami Intel Alder Lake producent zaprezentował topowy chipset Z690. Obsługuje on maksymalnie 28 ścieżek PCIe, w tym 12 linii PCIe 4.0 oraz 16 linii PCIe 3.0, a także 8 linii SATA 6 Gb/s czy maksymalnie 4 USB 3.2 drugiej generacji, które zapewniają podwójną przepustowość.

źródło: Intel

Co więcej, producent po raz pierwszy wprowadził linie PCIe 4.0 dla chipsetu, PCIe 5.0 dla procesora (nawet 16), a także 8 magistral DMI 4.0, które oferują zdecydowanie szybszy transfer pomiędzy procesorami Intel Alder Lake a chipsetem. Zupełną nowością jest również technologia VMD, która pozwoli na jeszcze łatwiejsze zarządzanie urządzeniami, wykorzystującymi interfejs PCIe – w tym dyskaimi NVMe.

Z bardziej „przyziemnych” technologii warto wspomnieć o implementacji zintegrowanego modułu Wi-Fi 6E.

Procesory Intel Alder Lake cechują się hybrydową budową

Najnowsze układy o odblokowanym mnożniku zegara giganta z Santa Clara będą wyróżniały się całkowicie nową budową. Procesory jednocześnie oferują wydajnościowe, duże rdzenie Golden Cove (oznaczane przez producenta literką „P”) oraz energooszczędne rdzenie Gracemont (oznaczone literką „E”). Są zatem pierwszymi tego typu układami na rynku.

źródło: Intel

Warto także wspomnieć, że procesory Intel Alder Lake są produkowane w procesie technologicznym Intel 7 (10 nm).

źródło: Intel

Intel zaprezentował także technologię Thread Director, która umożliwia razem współpracować małym, jak i dużym rdzeniom, aby aplikacje w miarę zapotrzebowania wybierały najlepszy do tego zadania wątek danego rdzenia.

źródło: Intel

Warto też wspomnieć o całkowicie nowej funkcji, która została opracowana specjalnie dla hybrydowych procesorów Intel Alder Lake. Wraz z implementacją zarówno małych, jak i dużych rdzeni producent wprowadził Architekturę Cache, dzięki której współdzielona pamięć cache trzeciego stopnia komunikuje się bezpośrednio z dedykowaną dla poszczególnych rdzeni pamięcią L2.

źródło: Intel

Co ciekawe, małe rdzenie zostały podzielone na tzw. klastry, gdzie każdy ma do dyspozycji 2 MB pamięci, natomiast duży rdzeń ma przypisane 1,25 MB cache.

Obsługa standardu pamięci DDR4 oraz DDR5

Najnowsze procesory Intel Alder Lake będą wspierały zarówno obecny, jak i nowy standard pamięci operacyjnych – ich wybór będzie zależał od kontrolera zaimplementowanego w danej płycie głównej. Układy są kompatybilne z modułami DDR4-3200 oraz DDR5-4800.

źródło: Intel

Producent przygotował również profil XMP 3.0, który wspomaga pamięci RAM piątej generacji, pozwalając na bardzo proste podkręcenie kości do jeszcze wyższych częstotliwości, a także technologię Dynamic Memory Boost, która umożliwi adaptacyjne dostosowanie częstotliwości – podczas obciążenia taktowanie modułów wzrośnie, natomiast w spoczynku spadnie do bazowej wartości.

źródło: Intel

Procesory Intel Alder Lake będą dobrym wyborem zarówno dla twórców, jak i graczy

Ostatnia, 11. generacja układów Intela była nastawiona przede wszystkim na wydajność w grach komputerowych. Seria Intel Alder Lake, za sprawą hybrydowej budowy, może okazać się wszechstronna – zapewni wysokie osiągi w programach dla twórców, a także w grach komputerowych.

źródło: Intel

Jak się okazuje, procesor jest nawet o 36% szybszy w edytowaniu zdjęć, do 32% wydajniejszy w edytowaniu wideo, 37% lepszy w modelowaniu 3D, a także nawet do 100% szybszy w renderowaniu wielu klatek niż poprzednik.



źródło: Intel

Co więcej, flagowy Intel Alder Lake, czyli Intel Core i9-12900K, zapewnia 25% więcej FPS w Total War Saga, 28% w Hitman 3 czy nawet 23% w Far Cry 6 w porównaniu z poprzednią generacją układu Intel Core i9. Podobnie jest w przypadku zestawienia z konkurencją – flagowy Intel Alder Lake w 8 na 9 przetestowanych grach wykazał się wyższą wydajnością niż topowy procesor konkurencji – Ryzen 9 5950X.

Procesory Intel Alder Lake 12. generacji – lista i specyfikacja

Poniżej zamieszczam tabelkę z dokładną specyfikacją układów Intel Alder Lake:

Nazwa procesora Liczba rdzeni Liczba wątków L3 Cache (MB) L2 Cache

(MB) Intel Boost Max częstotliwość (GHz) Maks. częstotliwosć rdzenia P (GHz) Maks. częstotliwość rdzenia E (GHz) Bazowy zegar rdzenia P (GHz) Bazowy zegar rdzenia E (GHz) GPU Linie PCIe Obsługiwane pamięci PL1

(W) PL2

(W) i9-12900K 16

(8P+8E) 24 30 14 5,2 5,1 3,9 3,2 2,4 UHD 770 20 DDR5-4800

DDR4-3200 125 241 i9-12900KF 16

(8P+8E) 24 30 14 5,2 5,1 3,9 3,2 2,4 brak 20 DDR5-4800

DDR4-3200 125 241 i7-12700K 12

(8P+4E) 20 25 12 5,0 4,9 3,8 3,6 2,7 UHD 770 20 DDR5-4800

DDR4-3200 125 190 i7-12700KF 12

(8P+4E) 20 25 12 5,0 4,9 3,8 3,6 2,7 brak 20 DDR5-4800

DDR4-3200 125 190 i5-12600K 10

(6P+4E) 16 20 9,5 brak 4,9 3,6 3,7 2,8 UHD 770 20 DDR5-4800

DDR4-3200 125 150 i5-12600KF 10

(6P+4E) 16 20 9,5 brak 4,9 3,6 3,7 2,8 brak 20 DDR5-4800

DDR4-3200 125 150

Producent zapowiada wysoką dostępność

Procesory Intel Alder Lake z odblokowanym mnożnikiem są już dostępne w przedsprzedaży, która będzie trwała do 4 listopada 2021 roku.

Co więcej, Intel zapowiada bardzo dobrą dostępność swoich najnowszych procesorów, bowiem do końca roku zamierza dostarczyć setki tysięcy procesorów 12. generacji, natomiast do końca marca 2022 roku już ponad 2 mln egzemplarzy – układów na rynku nie powinno zatem zabraknąć.

Ceny procesorów Intel Alder Lake prezentują się następująco:

Intel Core i9-12900K – 2999 złotych

Intel Core i9-12900KF – 2899 złotych

Intel Core i7-12700K – 2199 złotych

Intel Core i7-12700KF – 2099 złotych

Intel Core i5-12600K – 1499 złotych

Intel Core i5-12600KF – 1399 złotych

W niedalekiej przyszłości oczekujcie kolejnych informacji (w tym testów) dotyczących najnowszych procesorów Intel Alder Lake.