Noctua wprowadza kompaktowe chłodzenie pod procesory Intela nowej generacji

Noctua to jeden z liderów w segmencie chłodzeń powietrznych, dedykowanych procesorom. Firma może szczycić się wieloma udanymi konstrukcjami w przeróżnej formie – najczęściej wybierane są jedno lub dwuwieżowe chłodzenia. Producent zdaje sobie jednak sprawę, że użytkownicy potrzebują także kompaktowych rozwiązań. Noctua NH-L9i to chłodzenie, które zmieści się niemal do każdej mniejszej obudowy.

Pomimo kompaktowych rozmiarów, Noctua NH-L9i ma poradzić sobie z mocniejszymi CPU

Na rynku można znaleźć mnóstwo niskoprofilowych chłodzeń procesora, jednak – jak wiadomo – to w głównej mierze rozmiar gwarantuje zdolność efektywniejszego odprowadzania temperatury z CPU. Małe konstrukcje nie radzą sobie najlepiej w połączeniu z układami o większej liczbie rdzeni fizycznych, a już praktycznie w ogóle w przypadku procesorów z odblokowanym mnożnikiem, których PBP (processor base power) jest niemal dwukrotnie wyższy niż w przypadku standardowych CPU Intela.

Noctua NH-L9i (źródło: Noctua)

Noctua NH-L9i jest najnowszym chłodzeniem austriackiego producenta właśnie tego typu – cechuje się niskim profilem i horyzontalnym ustawieniem wentylatora. Konstrukcja mierzy jedynie 37 mm wysokości, dzięki czemu jest kompatybilna z wszystkimi obecnymi na rynku modułami pamięci operacyjnej.

Co więcej, radiator chłodzenia ma bezpośredni styk z czapką procesora (IHS), przez co konstrukcja powinna jeszcze lepiej chłodzić układ. Niskoprofilowy radiator jest tutaj wspierany cienkim wentylatorem NF-A9x14 o średnicy 92 mm. Jest to zatem identyczna konstrukcja, jak w przypadku podstawowej wersji Noctua NH-L9i, jednak ten model oferuje nieco inny system montażu.

Jako że NH-L9i-17xx zostało stworzone z myślą o procesorach nowej generacji Intel Intel Alder Lake, ma na pokładzie zestaw montażowy SecuFirm 2, dostosowany pod LGA1700. Jak podaje producent, chłodzenie jest w stanie schłodzić również wydajniejsze układy – bez problemu ma poradzić sobie z Intel Core i5-12600K(F), taktowanym zegarem 4,3 GHz (generującym 125 W) oraz – co ciekawe – nawet z flagowym Intel Core i9-12900K(F), pracującym z częstotliwością 4,2 GHz (około 160 W).

Chłodzenie jest zatem naprawdę wydajne, patrząc przez pryzmat tego, że mówimy o niskoprofilowej konstrukcji, która bez problemu sobie radzi z tak mocnym procesorem, jak Intel Core i9 z rodziny Alder Lake. Model Noctua NH-L9i ma być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – klasycznej w barwach marki oraz czarnej.