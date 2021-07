be Quiet! Dark Rock TF 2 to nowa wersja popularnego chłodzenia top flow prosto z Niemiec

Chłodzenia typu top flow są najchętniej wykorzystywane przez producentów procesorów jako integralny zestaw każdego CPU, niezależnie od tego, od której firmy pochodzi, AMD czy Intela. Pierwsza generacja Dark Rock TF (top flow) miała premierę w 2015 roku, czyli ponad 6 lat temu. Be Quiet! w ostatnim czasie ma tendencję do wydawania nowych wersji swoich starszych produktów. Dark Rock TF 2 to nowa, poprawiona wersja kultowego coolera, dostosowana do obecnych czasów i standardów.

be Quiet! Dark Rock TF 2 – to samo chłodzenie, uaktualniony system montażowy

Chłodzenia typu top flow cechują się poziomą orientacją wentylatorów, które dostosowane są stricte pod obudowy, gdzie typowa, pionowa konstrukcja dedykowana pod obudowę typu tower nie miałaby racji bytu – głównie pod tzw. skrzynki cube, Mini-ITX czy SFF (small form factor) ze względu na nietypowy system przepływu powietrza. Mała ilość miejsca w obudowie wymaga od użytkownika zastosowania chłodzenia, które będzie wypychało ciepłe powietrze, a nie jak to zazwyczaj ma miejsce, zasysało zimne.

be Quiet! Dark Rock TF 2 to nic innego niż konstrukcja top flow, wyposażona w dwa radiatory. Jeden jest mniejszy i odbiera ciepło z procesora przy pomocy 4 miedzianych ciepłowodów, natomiast drugi jest zdecydowanie większy i z uwagi na to został wyposażony w 6 ciepłowodów, które są w stanie odebrać jeszcze większą ilość energii cieplnej, wytworzonej przez układ CPU.

Chłodzenie zostało zaprojektowane tak, aby dwa wentylatory be Quiet! Silent Wings o średnicy 135 mm wyciągały gorące powietrze z radiatorów. Producent dodaje, że wentylatory Silent Wings przy maksymalnej prędkości (jeden rozpędza się do 1300 RPM, drugi maksymalnie do 1400 RPM) generują hałas na poziomie 27,1 dB.

Ogromną zmianą względem pierwszej wersji jest fakt, że be Quiet! Dark Rock TF 2 oferuje system montażowy znany z innych chłodzeń producenta – typu Dark Rock Pro 4, który jest kompatybilny ze wszystkimi obecnie dostępnymi podstawkami autorstwa AMD, czyli AM4 oraz AM3(+), jak i Intela – LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155 czy LGA2011.

Tak czy inaczej, Dark Rock TF 2 nie należy do najmniejszych chłodzeń, jednakże dosyć złożona, zajmująca trochę miejsca konstrukcja zaoferuje naprawdę wysoką wydajność, bowiem producent deklaruje, że Top Flow 2 schłodzi procesory osiągające TDP na poziomie 230 W. Dla porównania, pierwszy model był w stanie schłodzić procesory o maksymalnym TDP = 220 W. Dodatkowo chłodzenie jest w pełni kompatybilne z modułami pamięci operacyjnej o wysokości do 49 mm.

Dark Rock TF 2 trafi do sprzedaży już 10 sierpnia 2021 roku w sugerowanej cenie 85,90 Euro (równowartość ~395 złotych).