Warto być na czasie – zwłaszcza jeżeli jesteś ogromnym gigantem i rywale tylko czekają, aż popełnisz jakiś błąd lub za późno zareagujesz na zmiany. Xiaomi nie chce należeć do grupy przegranych, więc jego plan na niezapowiedziany smartfon Apple zaczyna nabierać kształtów.

Składane smartfony typu „kostka” nowym trendem?

Składane smartfony, które weszły do głównego nurtu, można z grubsza podzielić na dwie kategorie – konstrukcje z bruzdą/zawiasem wzdłuż krótszej krawędzi przypominające telefony z klapką i te składające się wzdłuż dłuższej krawędzi – niczym książki. I przyjęło się, że w ten pierwszy typ w złożeniu przypomina proporcjami typowy telefon, tyle że lekko wydłużony.

Tymczasem Huawei – nie po raz pierwszy w swej historii – postanowił wywrócić stolik i zaprezentował w marcu 2025 roku model Pura X, który zastosował poziomy zawias, jednak zamiast panoramicznych proporcji całość w złożeniu ma kształt kostki, a po rozłożeniu ujawnia się ekran w formacie 16:10, który przypomina w ten sposób mini tablet.

Ma to Huawei. Apple i Samsung planują, a Xiaomi nie będzie gorsze

Prawdopodobnie w tym roku Apple chce wejść w rynek składanych smartfonów modelem iPhone Ultra. Zamiast jednak pójść w popularne rozmiary, ma on przypominać właśnie Huawei Pura X, który w kwietniu 2026 roku doczekał się większej wersji w postaci Pura X Max.

Samsung podchwycił temat i do swojego portfolio również chce dorzucić coś podobnego – póki co mówi się, że urządzenie poznamy jako Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide.

Huawei Pura X Max (fot. Huawei)

Kartikey Singh, jeden z informatorów publikujących wpisy na Twitterze/X, sugerował jakiś czas temu, że Xiaomi również pracuje nad następcą zaprezentowanego w lipcu 2024 roku modelu Mix Fold 4. Teraz okazuje się, że smartfon miałby przejść lekką transformację i konstrukcyjnie bliżej będzie mu do urządzeń pokroju Huawei Pura X niż do klasycznych, „książkowych” składaków.

Oprócz informacji o nowych proporcjach urządzenia, Kartikey wspomina również o potrójnym układzie kamer, z czego główne oczko ma wykorzystywać sensor o rozdzielczości 200 Mpix. W tym miejscu pojawiają się jednak dwie obawy. Pierwsza to fakt, że całość ma być jeszcze na etapie prototypowania, więc wcale nie musi trafić do globalnej produkcji w takim formacie. Druga to pozycja Xiaomi na rynku składanych smartfonów, która nie jest tak mocna jak by się mogło wydawać.

Z tego powodu w maju 2026 pojawiły się sugestie, że gigant miał zrezygnować z rozwijania z serii Mix Flip. Niewykluczone zatem, że Mix Fold 5 mógłby zadebiutować wyłącznie w Chinach.