Nowa funkcja Gemini zmieni wszystko. To będzie przełom w dziedzinie AI

Już wkrótce Gemini otrzyma nową, rewolucyjną funkcję, która może odmienić codzienne korzystanie ze sztucznej inteligencji. Google ma zamiar wdrożyć tę opcję już niebawem i to globalnie.

Gemini zyska kolejną świetną i praktyczną funkcję

Sztuczna inteligencja intensywnie rozwija się, choć rodzi to w głowach wielu osób obszerną listę nowych problemów, w tym deepfake’ów, kolejnych metod oszustw czy ograniczenia liczby miejsc pracy. Nad tą nowoczesną technologią pochylił się nawet papież Leon XIV w swojej pierwszej encyklice, w której zarówno ostrzegł przed AI, jak i zaznaczył, że nie należy jej traktować jako wroga ludzkości.

Głośno o sztucznej inteligencji niewątpliwie zrobiło się pod koniec listopada 2022 roku, kiedy to OpenAI oficjalnie wypuściło ChatGPT. W ślad za amerykańskim startupem poszli technologiczni giganci, w tym Google, które już po lekko ponad 2 miesiącach zaprezentowało Barda, a z czasem przemianowało go na Gemini i pod tą nazwą intensywnie rozwija swoją technologię. Teraz okazuje się, że Google przygotowało kolejną świetną funkcję.

To będzie przełomowy moment dla Gemini – Google może wymieść tą opcją konkurencję

Jednym z najnowszych ulepszeń w Gemini ma być możliwość udostępniania czatów, kanw, a także generowanych multimediów za pośrednictwem Dysku Google. Wygląda na to, że w praktyce chatbot może stać się kolejnym narzędziem działającym w obrębie Workspace. Zasada działania będzie bardzo podobna do procesu udostępniania plików, takich jak Dokumenty czy Arkusze, co pozwoli na realizację wspólnej pracy (przez różnych użytkowników).

Google podkreśla, że nowa funkcja Gemini została oparta na tej samej technologii, co Dysk Google, a użytkownicy nadal będą mogli udostępniać swoje konwersacje poprzez link. Warto wspomnieć, że zapowiedziana funkcja po wdrożeniu będzie domyślnie włączona i można z niej zrezygnować w ustawieniach.

Aktualizację Gemini i uzupełnienie jej o nową funkcję dla użytkowników końcowych zaplanowano na 3 czerwca 2026 roku. Pełne wdrożenie ma potrwać od 1 do 3 dni i – zgodnie z deklaracją Google – a nowe możliwości staną się dostępne dla wszystkich klientów Google Workspace.