Huawei Pura X to pierwszy taki składany smartfon na świecie. Nikt nie ma podobnego

Tęsknisz za małymi smartfonami? Huawei Pura X może okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. To ciekawie pomyślany składak, który po rozłożeniu przypomina swoim rozmiarem typowy czytnik e-booków.

Huawei Pura X – pierwszy taki składany smartfon

Huawei Pura X to nowy składany smartfon w ofercie chińskiego producenta z zawiasem zainstalowanym wzdłuż krótszej krawędzi, a nie dłuższej – jak chociażby w modelu Huawei Mate X6. Mówimy zatem o konstrukcji podobnej do tego, z czym mamy do czynienia w urządzeniach Samsung Galaxy Z Flip 6 czy też Motorola Razr 50 Ultra.

Nawet od wspomnianych modeli różni się jednak znacząco, a to za sprawą wyświetlacza o proporcjach 16:10 oraz, ogólnie rzecz biorąc, dość kompaktowych gabarytów.

Huawei Pura X (fot. Huawei)

Jego zewnętrzny wyświetlacz cechuje się przekątną 3,5 cala oraz rozdzielczością 980×980 pikseli. Po rozłożeniu natomiast oczom użytkownika ukazuje się 6,3-calowy ekran o rozdzielczości 2120×1320 pikseli. Taki format przypomina typowy czytnik e-booków, a więc poręczność powinna być pierwszorzędna. Dodam jeszcze, że oba panele bazują na technologii LTPO OLED i oferują częstotliwość odświeżania sięgającą 120 Hz.

Poza ekranami wyróżniają go też aparaty

Smartfon Huawei Pura X wyróżnia się także zestawem aparatów, który jest wyjątkowo bogaty jak na tego typu sprzęt. Mamy tu główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), następnie sensor 40 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem oraz teleobiektyw 8 Mpix, oferujący 3,5-krotny zoom optyczny. W wycięciu na wewnętrznym ekranie znajduje się 10,7 Mpix aparat do selfie.

Producent nie podaje, jakim sercem dysponuje ten model, ale prawdopodobnie jest to Kirin 9010. Towarzystwa dotrzymuje mu 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 4720 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 66 W oraz ładowania bezprzewodowego o mocy 40 W.

Urządzenie może w dodatku pochwalić się modułami Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 i NFC oraz wodoszczelną konstrukcją w klasie IPX8. Wymiary po złożeniu to 91,7×74,3×15,1 mm, a po rozłożeniu – 143,2×91,7×7,15 mm. Waga zaś wynosi ~195 gramów.

Huawei Pura X (fot. Huawei)

Ile kosztuje smartfon Huawei Pura X? Cena w Chinach

Jak na razie smartfon Huawei Pura X dostępny jest wyłącznie w Chinach. Jego ceny rozpoczynają się tam od 7499 juanów (równowartość ~4010 złotych). Producent przygotował także specjalną edycję z dopiskiem Collection, wyposażoną w 16 GB RAM i łączność satelitarną – cena w tym przypadku to 8999 juanów (~4810 złotych).