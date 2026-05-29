Zapomnij o aucie. Oto nowe rowery elektryczne na sezon 2026

Przymierzasz się do kupna roweru elektrycznego? Sharp przygotował kilka ciekawych propozycji.

Zapomnij o korkach, czyli Sharp City Bike BK-ED05-EG2 i BK-ED05-EW2

Modele Sharp City Bike BK-ED05-EG2 i BK-ED05-EW2 mają świetnie odnaleźć się w miejskiej dżungli. Producent podkreśla, że oba rowery elektryczne powstały z myślą o wygodnym i bezpiecznym poruszaniu się po mieście. Komfortową jazdę zapewnia wyprostowana pozycja siedząca oraz wsparcie silnika elektrycznego o mocy 250 W, który umożliwia osiąganie prędkości do 25 km/h.

Na pokładzie znalazł się akumulator 12,8 Ah 36 V, który pozwala pokonać nawet 80 km na jednym ładowaniu, co dla wielu osób oznacza co najmniej kilka dojazdów do pracy. Do tego dochodzi 7-biegowa przerzutka umożliwiająca łatwe dostosowanie pracy roweru do warunków na drodze.

Sharp wspomina jeszcze o nowoczesnym wyglądzie, ramie ułatwiającej wsiadanie oraz aluminiowej konstrukcji. Warianty kolorystyczne niczym szczególnym się nie wyróżniają i ma to być jedną z zalet – klient może zdecydować się na wersję białą lub szarą z czerwonymi akcentami.

fot. Sharp

Sharp Micro Bike BK-AD04-EB – jeśli ważny jest rozmiar

Osoby, które szukają kompaktowego roweru elektrycznego, powinny spojrzeć na model Sharp Micro Bike BK-AD04-EB. Zmieści się on nawet w niewielkim mieszkaniu lub przestrzeni biurowej. Z kolei akumulator 8 Ah 36 V ma zapewnić zasięg do 80 km. Do napędu wykorzystywany jest silnik o mocy 250 W.

Producent twierdzi, że Sharp Micro Bike BK-AD04-EB to propozycja dla użytkowników ceniących płynną jazdę, wygodę i maksymalną efektywność w codziennym przemieszczaniu się po mieście.

fot. Sharp

Sharp Moto Bike BK-XD06-EBL2 – pozwoli pojechać dalej

Kolejna nowa propozycja to Sharp Moto Bike BK-XD06-EBL2, czyli rower elektryczny inspirowany stylistyką motocykli. Wśród elementów charakterystycznych należy wymienić niebieską aluminiową ramę oraz nisko osadzone siedzisko.

Wyjmowany akumulator 14 Ah 48 V umieszczony pod siedzeniem zasila silnik o mocy 250 W, umożliwiając jazdę z maksymalną prędkością wspomagania do 25 km/h. Zasięg tego roweru wynosi do 100 km, więc można wybrać się nawet poza miasto lub na długą przejażdżkę ze znajomymi. Sharp obiecuje płynne przyspieszenie, a 7-biegowa przerzutka powinna przydać się podczas jazdy, gdy teren nie jest płaski.

fot. Sharp

Nowe rowery elektryczne Sharp – cena i dostępność

Producent poinformował, że dostępność i sugerowane ceny przedstawiają się następująco: