Nowy smartwatch Xiaomi i słuchawki TWS wkrótce w Europie. Wiemy, ile będą kosztować

Xiaomi przygotowuje prawdziwą produktową ofensywę, choć mając na uwadze najnowsze informacje na temat tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, nie jest to zbyt fortunne stwierdzenie. Faktem jednak jest, że już wkrótce chiński gigant oficjalnie wprowadzi na europejski rynek kilka nowych urządzeń, w tym smartwatch i słuchawki prawdziwie bezprzewodowe. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile będą kosztowały.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro i słuchawki Buds 4 za kilkanaście dni oficjalnie zadebiutują w Europie

Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń każdego roku, czyli targi MWC w Barcelonie. Tegoroczne rozpoczną się 27 lutego i potrwają do 2 marca 2023 roku, ale dzień wcześniej Xiaomi zorganizuje swoją konferencję, na której oficjalnie zapowie w Europie i innych rynkach nowe urządzenia, które do tej pory były dostępne tylko w Chinach. Przede wszystkim będą to najnowsze flagowe smartfony – Xiaomi 13 i 13 Pro oraz model 13 Lite, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że wraz z nimi na Starym Kontynencie zaanonsowane zostaną też smartwatch Watch S1 Pro i słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Buds 4.

O smartwatchu nie można powiedzieć, że jest nowy, ponieważ zadebiutował w Chinach w sierpniu 2022 roku, więc prędzej wyczekiwalibyśmy już jego następcy niż premiery w Europie, ale najwyraźniej producent uznał, że najwyższa pora zacząć sprzedawać go też na Starym Kontynencie. Za ile? Jak twierdzi jeden z renomowanych informatorów, za 299 euro, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~1425 złotych. To znacznie więcej niż wynosiła cena Xiaomi Watch S1 i Watch S1 Active na start – odpowiednio 199 i 269 dolarów. W Europie będą dostępne dwie wersje kolorystyczne: srebrna i czarna.

Dla przypomnienia, smartwatch wyposażono w 1,47-calowy ekran o rozdzielczości 480×480 pikseli i jasności do 600 nitów ze szkłem szafirowym. Urządzenie obsługuje systemy GNSS Beidou, GPS, Globass, Galileo i QZSS, a także oferuje m.in. funkcję pomiaru temperatury na skórze użytkownika i możliwość przeprowadzania rozmów po połączeniu ze smartfonem. Całość działa na systemie MIUI Watch (można doinstalowywać aplikacje) – według deklaracji producenta do 14 dni na jednym ładowaniu.

Słuchawki Buds 4 mają zaś kosztować w Europie 59 euro, co jest równowartością ~280 złotych – będą dostępne w trzech kolorach: białym, czarnym i zielonym. Specyfikacja Xiaomi Buds 4 obejmuje m.in. aktywną redukcję hałasów, tryb przezroczystości, przetwornik dynamiczny z membraną grafenową i podwójnym magnesem, kodek audio LHDC 5.0 (tylko po sparowaniu ze smartfonami Xiaomi 13 i 13 Pro), certyfikat Hi-Res Audio Wireless i Bluetooth 5.3. Według deklaracji producenta, na pojedynczym ładowaniu słuchawki mają działać przez 6 godzin, a w połączeniu z etui ładującym w sumie do 30 godzin.

Xiaomi Buds 4 coming to Global. White, Black and Green for €59 pic.twitter.com/uZ3fnuD0dk — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 14, 2023

Ile będą kosztowały pozostałe urządzenia chińskiej marki?

Jak zostało wspomniane, 26 lutego 2023 roku w Europie oficjalnie zadebiutują też trzy smartfony chińskiego giganta. Ich ceny również już zdążyliśmy poznać: