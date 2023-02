Aktualizacja do Hogwarts Legacy na PC już dostępna! Co zawiera?

Gra Hogwarts Legacy doczekała się aktualizacji, jednak nie wszyscy posiadacze produkcji będą mogli ją pobrać. Wiemy, które platformy dostaną ją w pierwszej kolejności, a które sprzęty będą musiały poczekać na nią trochę dłużej. Część graczy będzie musiała uzbroić się w cierpliwość…

Hogwarts Legacy hitem Steama…

Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2023 roku niedawno miała swoją premierę! Jeszcze przed oficjalnym startem do świata czarodziejów przybyło ponad 300000 uczniów piątego roku w szkole magii i czarodziejstwa. Po piątkowym debiucie liczba ta zwiększyła się ponad 2,5-krotnie, dobijając niemal do wyniku 800000 graczy jednocześnie! Zresztą, nie ma się czemu dziwić, jest to naprawdę udana produkcja!

…jednak nie obyło się bez problemów

Maciek ogrywał Dziedzictwo Hogwartu w wersji na PlayStation 5 i nie odczuł poważniejszych problemów, jednak w przypadku wersji na PC sytuacja wyglądała zgoła inaczej.

Redaktorzy zagranicznych portali, takich jak NME czy GameStar (choć nie tylko), narzekają w swoich recenzjach na problemy z optymalizacją, samoistne wyłączanie się gry oraz błędy. Dodatkowo pojawiają się informacje o losowych spadkach wydajności, których sam także niestety doświadczam, choć podzespoły w moim sprzęcie znacznie przekraczają zalecane wymagania systemowe…

Kiedy aktualizacja?

Posiadacze konsol Xbox Series X oraz S, a także PC, mogą pobrać aktualizację do Hogwarts Legacy nawet w tej chwili. Pisząc ten tekst, moja steamowa wersja aktualizuje program, patchem ważącym niecałe 350 MB. Co z posiadaczami konsoli PlayStation?

Cóż, jak poinformowało Portkey Games, aktualizacja dla fanów kontrolerów za 1200 złotych zostanie udostępniona dopiero za kilka dni. Jest to spowodowane tym, że deweloperzy znaleźli dodatkowe problemy i muszą znaleźć sposób na ich rozwiązanie.

Pomimo bycia uczniem 5. roku, musimy odbyć ceremonię przydziału. Redakcja (przynajmniej ta część, która aktualnie rozgrywa Hogwarts Legacy) jest na ten moment podzielona pomiędzy Gryffindor oraz Slytherin. Jeśli jesteście ciekawi, do którego domu dostałem przydział, to napiszę tylko tyle – Ślizgoni górą!

Patch poprawia ogólne kwestie związane ze stabilnością, gameplay’em oraz znanymi błędami. Szczególnie ucieszyć się mogą posiadacze kart Nvidii, gdyż poprawiony został błąd, który powodował, iż grafika Zielonych generowała niższą liczbę klatek niż ta pochodząca ze stajni AMD.

Pełną listę zmian możecie znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Portkey Games.