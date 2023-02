Cena Xiaomi 13 Lite w Europie podpowiada mi, że czeka go ciężka walka na rynku

PRICE REVEAL PREMIERE



After revealing Xiaomi 13 and 13 Pro prices in France,

Here is the price of Xiaomi 13 Lite in at least 2 European countries



🔹Xiaomi 13 Lite 256GB Black/Blue: 549€



⌛️Launch date: Same as Xiaomi 13/13 Pro launch date#Xiaomi13Litehttps://t.co/NcsnuBISY1 pic.twitter.com/jTyy01OJlF