Mówisz, że Galaxy S23 jest drogi? To zobacz, ile zapłacisz za Xiaomi 13 w Europie!

Godziny dzielą nas od oficjalnej premiery smartfonów Samsunga z serii Galaxy S23. Niektórzy są nią bardzo podekscytowani, podczas gdy inni niespecjalnie, ze względu na wysokie ceny nowych flagowców producenta z Korei Południowej. Patrząc jednak z perspektywy, ile klienci w Europie zapłacą za Xiaomi 13 i 13 Pro, wcale nie wydają się one aż tak wysokie.

Tanie Xiaomi to już odległa przeszłość

Smartfony Xiaomi przestały być tanie – to fakt, który zdążyliśmy już zaakceptować, aczkolwiek jakoś trudno się do tego przyzwyczaić. W końcu producent ten podbił serca klientów w Polsce (i nie tylko) właśnie bardzo niskimi cenami swoich urządzeń. Dziś jednak „odcina kupony” od swojej popularności. To zresztą naturalna kolej rzeczy, każda firma tak robi – Huawei, OnePlus czy realme też przeszli taką drogę.

Mimo wszystko nie sądzę, aby klientom w Europie, w tym w Polsce, nie otworzyły się szeroko oczy i usta ze zdziwienia na widok cen Xiaomi 13 i 13 Pro w Europie. Bo choć wciąż jeszcze nie znamy daty oficjalnej premiery najnowszej generacji flagowców Xiaomi na Starym Kontynencie, to ich ceny zdążył ujawnić już jeden z użytkowników Twittera. Siedzicie? Nie, to lepiej usiądźcie, żeby nie było, że nie ostrzegałem.

Cena Xiaomi 13 i 13 Pro w Europie będzie (bardzo) wysoka

Według informacji, które podaje na Twitterze użytkownik, posługujący się nickiem billbil-kun, we Francji Xiaomi 13 będzie kosztował 999 euro, natomiast Xiaomi 13 Pro – 1299 euro. W obu przypadkach jest to cena za wersję z 256 GB wbudowanej pamięci. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat cen innych wersji – nie wiemy, czy Xiaomi zamierza je sprzedawać na Starym Kontynencie, czy ograniczy się tylko do tych z 256 GB pamięci wewnętrznej.

Przywoływany użytkownik Twittera podaje również, że oba smartfony będą dostępne we Francji od 8 marca 2023 roku, a ich przedsprzedaż zakończy się 7 marca. Data jej rozpoczęcia nie jest jednak znana, ale należy spodziewać się startu przyjmowania zamówień przedsprzedażowych na przełomie lutego i marca (prawdopodobniejszy jest koniec lutego). Model podstawowy ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i zielonej, podczas gdy ten z dopiskiem „Pro” w tylko dwóch: czarnej i białej.

Przy obecnym kursie 999 euro to równowartość ~4700 złotych, natomiast 1299 euro – ~6110 złotych. Dla przypomnienia, Xiaomi 12 kosztował na start od 849 euro za wersję 128 GB i 899 euro za wariant 256 GB, zaś w Polsce – odpowiednio – 3799 i 3999 złotych. Za Xiaomi 12 Pro 256 GB trzeba zaś było zapłacić 1149 euro i 5199 złotych. Oznacza to, że najnowsze flagowce Xiaomi będą w Europie od 100 do nawet 150 euro droższe od swoich bezpośrednich poprzedników. Jak to przełoży się na ceny w Polsce? Jeszcze nie wiemy, ale wiadomo, że trzeba spodziewać się dużej podwyżki.

Analogicznie jak w przypadku serii Samsung Galaxy S23. W Niemczech Galaxy S23 256 GB będzie kosztował 1009 euro, Galaxy S23+ 1199 euro, a Galaxy S23 Ultra 256 GB – 1399 euro, co oznacza podwyżkę o nawet 110 euro względem poprzedniej generacji (sprawdź ceny Galaxy S22 w dniu premiery). Jak widać, Xiaomi nie zamierza walczyć ceną – klientów ma przyciągnąć i skłonić do zakupu to, co mają do zaoferowania Xiaomi 13 i 13 Pro.