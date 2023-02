Nie dość, że ten smartfon OPPO jest dobrze wyceniony, to w prezencie otrzymamy słuchawki

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem OPPO Reno 8T, to informujemy, że właśnie pojawiła się świetna okazja, aby to zrobić. W ramach specjalnie przygotowanej promocji będzie można odebrać słuchawki TWS w zestawie.

Interesujące wzornictwo i dobra specyfikacja

Na początku lutego w Polsce zadebiutował OPPO Reno 8T, czyli nowa propozycja chińskiego producenta, która jak najbardziej może namieszać w średniej półce. W końcu oferuje ona całkiem przyjemny design, a także atrakcyjne wnętrzności. Co więc utrzymuje użytkownik?

Na pokładzie mamy 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania o wartości 90 Hz, sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy układ mobilny Helio G99, a do tego dochodzi 8 GB RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Nie zabrakło gniazda na kartę pamięci microSD. Smartfon cechuje się również akumulatorem o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 33 W – wystarczy niecała godzina do podbicia stanu baterii od 0 do 100%.

Warto zauważyć, że OPPO Reno 8T to pierwszy smartfon w serii z matrycą OVA0B40 w głównym obiektywie, oferującą rozdzielczość 100 Mpix oraz trybem Auto 12 Mpix. Fani uchwycenia tego, co najmniejsze, zachwyci natomiast mikroobiektyw 2 Mpix z funkcją mikroskopu, który powiększy obraz 20- lub 40-krotnie. Towarzyszy mu sensor głębi ostrości. Do selfi przeznaczona jest kamerka 32 Mpix.

To wszystko – i wiele więcej (odsyłam do dokładniejszego opisu tego smartfona) – w cenie 1699 złotych. Propozycja wydaje się być całkiem atrakcyjna, ale to nie koniec – teraz przy zakupie możemy otrzymać słuchawki TWS w prezencie.

Jak odebrać słuchawki w prezencie?

Specjalna oferta przygotowana przez markę OPPO startuje już jutro, czyli 15 lutego i potrwa do 28 lutego bieżącego roku. W jej ramach przy zakupie Reno 8T możemy otrzymać słuchawki Enco Free2 w zestawie.

Z oferty będzie można skorzystać odwiedzając sklepy internetowe i partnerskie sieci detaliczne OPPO oraz wybranych operatorów komórkowych. Jeśli zastanawiacie się, czy słuchawki Enco Free2 to dobry wybór, to zapraszamy do naszej recenzji, w której znajdziecie odpowiedź.