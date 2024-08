Jaki tani robot sprzątający? Czystość i wygoda za nieduże pieniądze

Niewiele jest raczej osób, które z czystym sumieniem mogłyby powiedzieć: „tak, lubię odkurzać”. Dobra wiadomość jest taka, że niekoniecznie trzeba to robić. Z pomocą może bowiem przyjść robot sprzątający, którego zakup wcale nie musi wiązać się ze szczególnie dużym wydatkiem. W tym rankingu znajdziesz pięć urządzeń, o których można powiedzieć, że to dobry i tani robot sprzątający.

Marzy Ci się dobry i tani robot sprzątający? Oto co musisz wiedzieć

Najlepsze roboty sprzątające na rynku kosztują po kilka tysięcy złotych. Jeśli jednak nie masz szczególnie trudnych warunków (obficie leniących się zwierzaków, absolutnego braku przestrzeni czy podłóg wymagających szczególnego traktowania), a do tego Twoje wymagania są raczej niższe niż wyższe, bez trudu znajdziesz dobry sprzęt za 1500, 1000, a nawet 500 złotych.

Musisz przy tym mieć świadomość, że takie tanie urządzenie (choć nierzadko dotyczy to też droższych modeli) może nie być w stanie w 100% zastąpić tradycyjnego odkurzacza. Zamiast kilka razy w tygodniu wystarczy jednak sięgać po niego kilka razy w roku, a to już olbrzymie udogodnienie.

W tym rankingu polecam pięć modeli w atrakcyjnych cenach. Pomimo niskich kosztów zakupu są to urządzenia zdecydowanie warte uwagi. Spójrz zatem na ich listę, a następnie przejdziemy do szczegółów technicznych…

Jaki tani robot sprzątający? Ranking 2024:

Co oferuje tani robot sprzątający, a czego nie można od niego oczekiwać?

Nawet tani robot sprzątający jest w stanie zaoferować dobrze zbierającą szczotkę i odpowiednią moc ssania, aby skutecznie pozbywać się kurzu i drobinek brudu zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów. Rozglądając się za takim urządzeniem, najlepiej za minimum przyjąć 2500 Pa, a od 4000 Pa w górę można oczekiwać już bardzo dobrych rezultatów (choć będzie to wciąż odrobinę za mało na większe zabrudzenia).

Standardem jest już także dwufunkcyjność tych urządzeń: nie tylko odkurzają, ale też mopują podłogi. Czyszczenie na sucho i na mokro pozwala jeszcze lepiej zadbać o czystość i higienę w mieszkaniu. Mopy w tych tańszych modelach często jednak działają co najwyżej poprawnie (warto mieć tego świadomość).

fot. Roborock

Każdy robot w tym zestawieniu oferuje funkcję automatycznego powrotu do bazy w celu ładowania. Normą na tej półce cenowej nie jest jednak stacja czyszcząca, która dodatkowo samodzielnie zasysa zebrany przez urządzenie kurz. Tego typu akcesoria są dodawane do droższych urządzeń, ale jako że ten ranking kończy się na budżecie w okolicach 1500 złotych, to znalazło się miejsce dla jednego modelu tego rodzaju.

Możesz liczyć także na wygodne sterowanie z poziomu aplikacji. W niej też możesz ustalić harmonogram sprzątania, dzięki czemu konieczność czuwania nad porządkami w domu ogranicza się do minimum. A po to przecież kupuje się taki sprzęt. Skoro już przy tym jesteśmy…

Zaczynamy!

Xiaomi Robot Vacuum E10 – najlepszy robot sprzątający do 500 złotych

Za 500 złotych nieraz trudno kupić dobry odkurzacz w tradycyjnej formie, a co dopiero inteligentnego robota sprzątającego. Na szczęście jest jedna firma, która rzadko zawodzi w takich sytuacjach – i tym razem jest podobnie. Mowa oczywiście o Xiaomi.

Xiaomi Robot Vacuum E10 to dobry robot sprzątający za mniej niż 500 złotych. Pomimo niskiej ceny oferuje skuteczne odkurzanie (dzięki mocy ssania na poziomie 4000 Pa), a do tego jeszcze potrafi mopować podłogi, eliminując tym samym nieco poważniejsze zabrudzenia. W zależności od potrzeb, intensywność jednego i drugiego można regulować.

fot. Xiaomi

Dzięki temu, że urządzenie ma tylko 8 cm wysokości, jest w stanie zmieścić się pod sofami czy szafkami, a wbudowane czujniki pozwalają mu efektywnie planować trasę. To sprawia, że możesz liczyć na dobre efekty w relatywnie krótkim czasie.

Nie zabrakło też „inteligentnych” funkcji, takich jak monitoring w czasie rzeczywistym czy możliwość zaplanowania sprzątania. To ostatnie sprawia, że robot może wykonywać swoje zadanie na przykład wtedy, gdy jesteś w pracy. Dzięki temu zawsze wita Cię świeżo poodkurzane mieszkanie.

Najważniejsze cechy robota Xiaomi Robot Vacuum E10:

maks. moc ssania: 4000 Pa

pojemność zbiorników: 400 ml na kurz / 200 ml na wodę

pojemność akumulatora: 2600 mAh

czas ładowania i działania: 330 minut / 110 minut

filtr: EPA E11

automatyczny powrót do bazy: tak

automatyczne opróżnianie pojemnika: nie

średnica i wysokość: 32,5 cm / 8 cm

cena: ~500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD

fot. Xiaomi

Dreame D9 Max – dobry i tani robot sprzątający z funkcją mopa

Dreame D9 Max kosztuje nieco więcej, ale to nie przypadek, że znajduje się wśród najpopularniejszych robotów sprzątających na rynku. Przypadkiem nie są również pozytywne opinie na jego temat.

Do wydajności porównywalnej z wyżej wspomnianym modelem Xiaomi, dorzuca między innymi zaawansowany system nawigacji, pozwalający mu nie tylko optymalizować trasę w czasie rzeczywistym, ale też efektywnie omijać przeszkody na swojej drodze.

fot. Dreame

Urządzenie jest w stanie działać nawet 2,5 godziny między jednym ładowaniem a drugim. W dodatku duża pojemność zbiorników sprawia, że nie trzeba zbyt często opróżniać tego na kurz i uzupełniać tego na wodę.

Dobrze pomyślana konstrukcja szczotki pozwala cieszyć się efektywnym odkurzaniem zarówno na twardych podłogach (takich jak płytki czy panele), jak i dywanach. Nieźle radzi sobie także w trybie mopowania (trzeba tylko pamiętać, by w aplikacji wyłączyć obszar zajmowany przez dywany).

Najważniejsze cechy robota Dreame D9 Max:

maks. moc ssania: 4000 Pa

pojemność zbiorników: 570 ml na kurz / 270 ml na wodę

pojemność akumulatora: 5200 mAh

czas ładowania i działania: 360 minut / 150 minut

filtr: RHF1 (E11)

automatyczny powrót do bazy: tak

automatyczne opróżnianie pojemnika: nie

średnica i wysokość: 35 cm / 9,6 cm

cena: ~800 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Dreame

iRobot Roomba Combo Essential – dobry robot sprzątający do 1000 złotych

Firma iRobot jest jednym z najbardziej znanych, a zarazem najbardziej cenionych producentów robotów sprzątających. Jej tańsze modele nierzadko jednak przegrywają w bezpośrednim starciu z konkurencją. Niemniej ten jeden zdecydowanie zasługuje na to, by dać mu szansę.

Moim zdaniem iRobot Roomba Combo Essential to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych. Odkurza i mopuje w jednym cyklu pracy, a po pełnym naładowaniu jego akumulatora może działać nawet dwie godziny.

fot. iRobot

Nie należy do najgłośniejszych urządzeń tego typu, jest za to jednym z najsprytniejszych, jeśli chodzi o planowanie trasy, omijanie przeszkód i doczyszczanie podłóg. Oferuje łącznie aż 10 programów sprzątania, a pełną kontrolę (i równocześnie intuicyjną obsługę) zapewnia aplikacja iRobot.

Ma dobrze przemyślaną szczotkę, miotełkę do sprzątania przy krawędziach i konstrukcję o wysokości jedynie 8 cm. To bardzo dobry sprzęt dla każdego, kto oczekuje nie tylko świetnych efektów, ale i niezawodności.

Najważniejsze cechy robota iRobot Roomba Combo Essential:

maks. moc ssania: b/d

pojemność zbiorników: 400 ml

pojemność akumulatora: b/d

czas ładowania i działania: 300 minut / 120 minut

filtr: „wysokowydajny”

automatyczny powrót do bazy: tak

automatyczne opróżnianie pojemnika: nie

średnica i wysokość: 33 cm / 8 cm

cena: ~1000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD

fot. iRobot

Karcher RCV 3 – automatyczny odkurzacz, na którym można polegać

Czas na propozycję z katalogu innego producenta, który na rynku szeroko rozumianych odkurzaczy zdołał wyrobić sobie potężną markę. Karcher RCV 3 to zaawansowany robot sprzątający, który świetnie radzi sobie i na sucho, i na mokro.

Czujniki pozwalają mu unikać przeszkód, nawet po ciemku, a także nie dopuszczają do upadku ze schodów. Dzięki temu możesz spodziewać się bardzo dobrych efektów, a równocześnie o nic nie musisz się obawiać. Nieźle sprawdza się nawet wtedy, gdy dzielisz mieszkanie ze zwierzakami.

fot. Karcher

Robot daje przy tym szerokie opcje personalizacji ustawień, co sprawia, że masz pełną kontrolę nad tym, co i kiedy robi. Obsługa jest równocześnie prosta i całkowicie intuicyjna.

Biorąc pod uwagę cenę, akumulator i pojemniki mogłyby mieć większą pojemność, ale ostatecznie w zwykłych, codziennych zastosowaniach oferowane przez Karchera parametry wypadają po prostu OK. Jest to model, który można polecić z czystym sumieniem.

Najważniejsze cechy robota Karcher RCV 3:

maks. moc ssania: 2500 Pa

pojemność zbiorników: 500 ml / 170 ml

pojemność akumulatora: 3200 mAh

czas ładowania i działania: 230 minut / 120 minut

filtr: zmywalny

automatyczny powrót do bazy: tak

automatyczne opróżnianie pojemnika: nie

średnica i wysokość: 35 cm / 9,4 cm

cena: ~1250 złotych

gdzie kupić? Allegro, Vobis, x-kom

fot. Karcher

Roborock Q5 Pro+ – tani robot sprzątający ze stacją czyszczącą

Jeśli możesz sobie pozwolić na wydanie blisko 1500 złotych na robota sprzątającego, dobrym wyborem może być postawienie na model ze stacją czyszczącą. To nieco większa od standardowej baza, która służy nie tylko do uzupełniania energii, ale też odsysania kurzu, dzięki czemu po pierwsze: cały proces jest bardziej higieniczny, a po drugie: korzystanie z urządzenia jest niemalże bezobsługowe.

A zatem: wygoda i higiena. To właśnie jest w stanie zaoferować Ci Roborock Q5 Pro+. Jednak nie są to jedyne atuty, jakimi może się on pochwalić. To też sam w sobie bardzo dobry robot odkurzająco-mopujący.

fot. Roborock

Cechuje go bardzo wysoka moc ssania (5500 Pa) oraz podwójna szczotka główna, efektywnie zbierająca rozmaite zabrudzenia zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów. Urządzenie potrafi też sprawnie się poruszać, a wszystko to razem składa się po prostu na wyśmienite efekty, szczególnie jak na sprzęt z tej półki cenowej.

Jakby tego było mało, producent zainstalował w środku także pojemny akumulator, dzięki któremu robot może działać nawet przez 4 godziny na jednym ładowaniu. Doskonale sprawdzi się więc nawet w tych większych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych.

Najważniejsze cechy robota Roborock Q5 Pro+:

maks. moc ssania: b/d

pojemność zbiorników: 770 ml

pojemność akumulatora: 5500 mAh

czas ładowania i działania: b/d / 240 minut

filtr: b/d

automatyczny powrót do bazy: tak

automatyczne opróżnianie pojemnika: tak

średnica i wysokość: 35 cm / 9,6 cm

cena: ~1400 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD

fot. Roborock

Masz pytania? Śmiało!

Jeśli po zapoznaniu się z tym zestawieniem w Twojej głowie nadal znajdują się pytania, które nie doczekały się odpowiedzi, śmiało zadaj je w sekcji komentarzy. A jeśli nie udało Ci się znaleźć niczego dla siebie to wiedz, że modeli godnych polecenia jest oczywiście więcej niż pięć i możliwe, że ten, który będzie najlepszy akurat dla Ciebie, nie zmieścił się w tym rankingu. Pytaj więc – pomożemy.

