Jaki jest najlepszy robot sprzątający? Oto najciekasze modele, jakie możesz kupić

Lubisz gdy w domu jest idealnie czysto, ale nie masz czasu ani energii, by o to zadbać? Dobry robot sprzątający może okazać się tym, czego szukasz. Minęła już era, gdy po takich urządzeniach cały czas trzeba było poprawiać – sprawdź ten ranking i wybierz dla siebie model, który odciąży Cię w odkurzaniu i mopowaniu.

Jaki robot sprzątający wybrać w 2024 roku?

Dobry robot sprzątający w 2024 roku to urządzenie, które w dużej mierze jest samodzielne. Potrafi bez ludzkiej pomocy poruszać się pomieszkaniu i rozumie swoje otoczenie – rozpoznaje przeszkody i je omija. Równocześnie skutecznie zasysa kurz i drobinki brudu, a pady mopujące doczyszczają podłogę na mokro, więc plamy również nie są problemem.

Dobre roboty mają też w zestawie wielofunkcyjne stacje dokujące. Automatycznie zasysają one zebrany kurz, dzięki czemu nie unosi się on w powietrzu podczas przesypywania do kubła, a do tego obsługa ogranicza się do opróżniania dużego zbiornika raz na miesiąc czy dwa. Dodatkowo stacje myją i suszą nasadki mopujące, no i służą też – rzecz jasna – do ładowania akumulatorów.

Jaki model warto obecnie wybrać? W tym zestawieniu polecam osiem urządzeń w cenach od około 2000 do ponad 5000 złotych. Jeśli szukasz czegoś tańszego to sprawdź nasz ranking tanich robotów sprzątających.

Najlepszy robot sprzątający – ranking 2024:

Xiaomi Robot Vacuum X20+ – dobry i niedrogi robot sprzątający

– dobry i niedrogi robot sprzątający Mova E30 Ultra – najlepszy robot sprzątający do 2000 złotych

– najlepszy robot sprzątający do 2000 złotych Dreame L10s Ultra – bardzo dobry robot sprzątający do 3000 złotych

– bardzo dobry robot sprzątający do 3000 złotych iRobot Roomba j9+ – aktualnie to najbardziej opłacalna Roomba

– aktualnie to najbardziej opłacalna Roomba Roborock Qrevo MaxV – godny polecenia robot w dobrej cenie

– godny polecenia robot w dobrej cenie Dreame L20 Ultra Complete – najlepszy robot sprzątający do 4000 złotych

– najlepszy robot sprzątający do 4000 złotych Roborock S8 MaxV Ultra – najlepszy robot odkurzający dla większości z nas

– najlepszy robot odkurzający dla większości z nas Dreame X40 Ultra Complete – wszystko mający robot sprzątający

Ile kosztują i co oferują dobre roboty sprzątające?

Dobry robot sprzątający za 1000-2000 złotych? Jak najabardziej, da się taki kupić. W tym rankingu skupiam się jednak na droższych urządzeniach – dla osób, które oczekują tego, co najlepsze: wysokiej skuteczności, sprawnego omijania przeszkód, długiego czasu działania, intuicyjnej obsługi z poziomu aplikacji i wielofunkcyjnych stacji bazowych, które większość rzeczy robią za użytkowników.

Na taki sprzęt trzeba wydać co najmniej 2500-3500 złotych, a topowe modele kosztują ponad 5000 złotych. Wydając tyle, możesz jednak oczekiwać, że urządzenie faktycznie będzie w stanie efektywnie czyścić podłogi w Twoim mieszkaniu – dobrze spisując się zarówno na sucho, jak i mokro. Na konkrety przyjdzie pora przy omawianiu poszczególnych modeli, dlatego nie przedłużajmy już…

Zaczynamy!

Xiaomi Robot Vacuum X20+ – dobry i niedrogi robot sprzątający

Jeśli chcesz wydać maksymalnie 2000 złotych, świetnym wyborem będzie Xiaomi Robot Vacuum X20+. Duża moc ssania (6000 Pa) zapewnia efektywne zbieranie kurzu i okruszków, a rotacyjny mop (o prędkości 180 obr./min) domywa podłogi na mokro.

Gdy nie jest potrzebny lub gdy mógłby wyrządzić szkody (na przykład na dywanie) mop automatycznie się unosi. Robot samodzielnie też omija przeszkody, dzięki nawigacji laserowej i technologii S-Cross. Unika zagrożeń nawet po ciemku i w razie potrzeby potrafi szybko znaleźć alternatywną trasę.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ (fot. Xiaomi)

Częścią zestawu jest też wielofunkcyjna stacja dokująca. Nie tylko automatycznie uzupełnia energię w akumulatorze robota, ale też odsysa zebrany kurz oraz myje i suszy nakładki mopujące. Dzięki temu urządzenie jest niemalże bezobsługowe. Raz na 2-3 miesiące trzeba tylko opróżnić śmietnik i od czasu do czasu zająć się zbiornikiem na wodę.

Samo sterowanie również jest wygodne – aplikacja na telefon jest przejrzysta i intuicyjna, a do tego można jeszcze skorzystać z pomocy głosowego asystenta Google. Krótko mówiąc: to sprzęt, który jest i wydajny, i wygodny.

Najważniejsze cechy robota Xiaomi Robot Vacuum X20+:

maks. moc ssania: 6000 Pa

funkcje stacji dokującej: ładowanie, odsysanie kurzu, mycie mopa

pojemność zbiorników: 350 ml na kurz

czas ładowania i działania: 390 minut / 180 minut

filtr: HEPA E11

automatyczny powrót do bazy: tak

omijanie przeszkód: tak

średnica i wysokość: 35 cm / 9,7 cm

cena i dostępność:

Mova E30 Ultra – najlepszy robot sprzątający do 2000 złotych

Oferowany za podobne pieniądze, co model Xiaomi, robot sprzątający Mova E30 Ultra w wielu sytuacjach będzie jednak lepszym wyborem. Dlatego to właśnie jego nazywamy w tym rankingu najlepszą opcją do 2000 złotych.

Jego specyfikacja jest bardzo zbliżona i niczego nie brakuje mu względem propozycji Xiaomi. Dodatkowo jednak pokonuje ją na kilku polach: przede wszystkim mocą ssania, wynoszącą aż 7000 Pa. W efekcie zbieranie kurzu, okruchów i innych drobinek brudu jest jeszcze efektywniejsze.

Mova E30 Ultra (fot. Mova)

Technologia RoboSwing pomaga mu także w skutecznym doczyszczaniu podłóg przy krawędziach, a podwójny mop zapewnia odpowiednią jakość sprzątania na mokro.

Mova E30 Ultra to też bardzo dobry robot sprzątający dla właścicieli zwierząt. Samodzielnie identyfikuje ulubione miejsca psów czy kotów i automatycznie zwiększa moc w tych okolicach, skutecznie zbierając nawet duże ilości sierści. W takich lokalizacjach używa też mniejszej ilości wody, aby podłoga szybciej wysychała.

Najważniejsze cechy robota Mova E30 Ultra:

maks. moc ssania: 7000 Pa

funkcje stacji dokującej: ładowanie, odsysanie kurzu, mycie mopa

pojemność zbiorników: 300 ml na kurz

czas ładowania i działania: 210 minut / 110 minut

filtr: HEPA E11

automatyczny powrót do bazy: tak

omijanie przeszkód: tak

średnica i wysokość: 35 cm / 9,8 cm

cena i dostępność:

Dreame L10s Ultra – bardzo dobry robot sprzątający do 3000 złotych

Nieco droższy Dreame L10s Ultra to robot sprzątający oferujący bardzo sprawne sprzątanie na sucho i na mokro. Na panelach i innych twardych podłogach bezfugowych sprawdza się doskonale. Na płytkach nieco gorzej (przynajmniej jeśli chodzi o mopowanie), choć i tak trudno się tu do czegoś tak na poważnie przyczepić.

Ten robot dobrze rozumie swoje otoczenie i skutecznie omija przeszkody. Efektywnie zasysa kurz i mopuje podłogi. Ma też stację dokującą, która automatycznie opróżnia nieczystości i czyści podkładki mopujące. Nie dość więc, że wszystko robi dobrze, to jeszcze większość jest w stanie robić sam.

Dreame L10s Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kasia po testach przyznała mu notę 9/10, co dobrze pokazuje, z jakiej klasy sprzętem mamy tu do czynienia. Jak pisała w podsumowaniu, „trzeba przyznać, że [Dreame L10s Ultra] jest odkurzaczem prawie idealnym. Do pełni szczęścia brakuje tak na dobrą sprawę tylko jednej rzeczy, w dodatku niewielkiej – drugiej szczotki bocznej”.

Najważniejsze cechy robota Dreame L10s Ultra:

maks. moc ssania: 5300 Pa

funkcje stacji dokującej: ładowanie, odsysanie kurzu, mycie mopa

pojemność zbiorników: 350 ml na kurz, 80 ml na wodę

czas ładowania i działania: 360 minut / 210 minut

filtr: EPA E11 (RHF5)

automatyczny powrót do bazy: tak

omijanie przeszkód: tak

średnica i wysokość: 35 cm / 9,7 cm

cena i dostępność:

iRobot Roomba j9+ – aktualnie to najbardziej opłacalna Roomba

iRobot Roomba to dla wielu osób synonim robota sprzątającego. Jeszcze do niedawna marka ta reprezentowała absolutnie topową jakość, obecnie jednak nie brakuje konkurentów, którzy robią to równie dobrze, za wyraźnie mniejsze pieniądze.

Efekt jest taki, że do rankingu załapał się tylko jeden model spod tego znaku – moim zdaniem najbardziej opłacalny w całej rodzinie. To iRobot Roomba j9+ wyposażony w niezwykle efektywny, 3-stopniowy system sprzątający.

iRobot Roomba j9+ (fot. iRobot)

Urządzenie ma dwie gumowe szczotki główne i dodatkową szczotkę boczną, dzięki czemu jest w stanie skutecznie zbierać kurz i okruszki zarówno na „otwartej przestrzeni”, jak i przy samych krawędziach. Cechuje je również duża moc ssąca, dodatkowo zwiększana podczas odkurzania dywanów. Wisienką na torcie jest zaś świetna stacja ładująco-czyszcząca.

Rewelacyjna aplikacja to kolejny atut tego modelu. Jego minusem jest zaś brak funkcji mopowania. Aby móc cieszyć się czyszczeniem podłóg na mokro trzeba dołożyć ok. 1000 złotych do modelu Roomba Combo j9+.

Najważniejsze cechy robota iRobot Roomba j9+:

maks. moc ssania: b/d

funkcje stacji dokującej: ładowanie, odsysanie kurzu

pojemność zbiorników: 400 ml na kurz

czas ładowania i działania: 180 minut / 180 minut

filtr: HEPA (AeroForce)

automatyczny powrót do bazy: tak

omijanie przeszkód: tak

średnica i wysokość: 34 cm / 8,5 cm

cena i dostępność:

Roborock Qrevo MaxV – godny polecenia robot w dobrej cenie

„Roborock Qrevo MaxV to bardzo udany robot sprzątający. […] Odkurza i mopuje na najwyższym poziomie. Z omijaniem przeszkód radzi sobie zupełnie dobrze, […] nawigacja po mieszkaniu odbywa się bezproblemowo, podobnie zresztą, jak nie ma najmniejszych problemów z obijaniem się robota o listwy przypodłogowe czy meble. Kultura pracy i głośność sprzątania też stoi na wysokim poziomie”.

To powyżej to fragment opinii na temat modelu Roborock Qrevo MaxV, jaką Kasia podzieliła się w podsumowaniu jego recenzji. Trudno coś do tego dodać – to po prostu bardzo dobry sprzęt za wcale nie takie duże pieniądze.

Roborock Qrevo MaxV (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Nie jest oczywiście pozbawiony wad. Przede wszystkim trzeba by zwrócić uwagę na brak drugiej szczotki bocznej czy brak miejsca na detergent w stacji dokującej (szczególnie, że to nowy model na rynku, a tego typu rozwiązanie staje się już powoli standardem).

Po stronie plusów należałoby też zapisać intuicyjną w obsłudze aplikację, która jest dostępna także w języku polskim. I tylko szkoda, że naszej mowy nie rozumie asystent głosowy (no ale nie można mieć wszystkiego). Minusem jest też stosunkowo duża wysokość (10,2 cm).

Najważniejsze cechy robota Roborock Qrevo MaxV:

maks. moc ssania: 7000 Pa

funkcje stacji dokującej: ładowanie, odsysanie kurzu, mycie mopa

pojemność zbiorników: 330 ml na kurz / 80 ml na wodę

czas ładowania i działania: 240 minut / 180 minut

filtr: HEPA E11

automatyczny powrót do bazy: tak

omijanie przeszkód: tak

średnica i wysokość: 35 cm / 10,2 cm

cena i dostępność:

Dreame L20 Ultra Complete – najlepszy robot sprzątający do 4000 złotych

Dreame L20 Ultra jest robotem w pełni uniwersalnym i właściwie bezobsługowym. Skutecznie zasysa kurz i okruchy, mopuje równie dobrze, a do tego jeszcze samodzielnie udaje się do stacji dokującej na ładowanie i czyszczenie podkładki mopującej. Potrafi nawet zostawić ją na miejscu, jeśli akurat zlecasz samo odkurzanie.

Stacja wprawdzie zajmuje sporo miejsca, ale jakoś trzeba było w niej zmieścić całą tę funkcjonalność. Poza tym punktem jednak Dreame L20 Ultra jest właściwie robotem doskonałym, stąd nota 9,5/10, jaką Kasia wystawiła jej w recenzji. Skuteczność, spryt w poruszaniu się po podłogach, czas pracy czy intuicyjna obsługa to poważne atuty.

Dreame L20 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Mając do dyspozycji około 4000 złotych wybrałbym właśnie ten model, konkretnie w wariancie Complete. Tak jak sugeruje to nazwa, jest to najpełniejsza edycja – poza samym robotem i stacją w zestawie znajdują się jeszcze rozmaite akcesoria: dwie dodatkowe szczotki boczne, przedłużenie rampy do stacji czyszczącej, zapasowe nakładki mopujące czy też filtry do pojemnika na kurz.

Najważniejsze cechy robota Dreame L20 Ultra:

maks. moc ssania: 7000 Pa

funkcje stacji dokującej: ładowanie, odsysanie kurzu, mycie mopa

pojemność zbiorników: 300 ml na kurz / 80 ml na wodę

czas ładowania i działania: 210 minut / 260 minut

filtr: EPA (RHF8)

automatyczny powrót do bazy: tak

omijanie przeszkód: tak

średnica i wysokość: 35 cm / 10,4 cm

cena i dostępność:

Roborock S8 MaxV Ultra – najlepszy robot odkurzający dla większości z nas

„To najbardziej zaawansowany robot sprzątający na rynku” – tak o modelu Roborock S8 MaxV Ultra mówi jego producent. Kasia zaś po testach przyznała, że rzeczywiście jest to sprzęt, obok którego trudno przejść obojętnie.

Sprząta niezwykle skutecznie – zarówno na sucho, jak i na mokro. Potężna szczotka główna, szczotka boczna na wysuwanym ramieniu i dodatkowy boczny mop sprawiają, że na dobre efekty można liczyć w każdym zakątku mieszkania. Ten Roborock radzi sobie nawet wtedy, gdy dzielisz mieszkanie z czworonożnymi przyjaciółmi.

Roborock S8 MaxV (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oczywiście w zestawie nie zabrakło też w pełni funkcjonalnej stacji bazowej. Jak na nowoczesny sprzęt przystało, S8 czerpie również pełnymi garściami ze sztucznej inteligencji. Ta ostatnia odpowiada za sprawne rozpoznawanie przedmiotów, omijanie przeszkód, a nawet… odnajdywanie pupila w mieszkaniu.

To urządzenie, które można by nazwać „robotem ostatecznym” i dla większości z nas będzie po prostu najlepszą opcją z możliwych. Jedyne, co może skutecznie zniechęcić do jego zakupu, to wysoka cena. Jeśli jednak ona nie robi na Tobie wrażenia, to zrobi to robot.

Najważniejsze cechy robota Roborock S8 MaxV Ultra:

maks. moc ssania: 10000 Pa

funkcje stacji dokującej: ładowanie, odsysanie kurzu, mycie mopa

pojemność zbiorników: 270 ml na kurz / 80 ml na wodę

czas ładowania i działania: 240 minut / 180 minut

filtr: HEPA E11

automatyczny powrót do bazy: tak

omijanie przeszkód: tak

średnica i wysokość: 35 cm / 10,3 cm

cena i dostępność:

Dreame X40 Ultra Complete – wszystko mający robot sprzątający

Choć przed momentem wspomniany model nazwaliśmy „robotem ostatecznym”, to jednak nie jest tak, że jest on całkowicie bezkonkurencyjny. Największy konkurent Roborocka także ma bowiem w swojej ofercie urządzenie, które raczej nie zawodzi.

To Dreame X40 Ultra (i ponownie polecam wzbogaconą o najrozmaitsze przydatne akcesoria edycję Complete). On także ma wysuwane pady mopujące i szczotkę boczną, a system automatyczny działa jak należy. Zresztą, skuteczność sprzątania jest niezaprzeczalnym atutem tego modelu.

Dreame X40 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

„Dreame zebrał wszystkie aktualnie najbardziej pożądane rozwiązania i zaprezentował je światu w modelu Dreame X40 Ultra” – tak określiła to Kasia.

Złego słowa nie można też powiedzieć o czasie pracy, wykrywaniu i omijaniu przeszkód czy designie i jakości wykonania. Ponownie największym minusem jest tutaj cena – jeszcze wyższa niż w przypadku S8 MaxV Ultra.

Najważniejsze cechy robota Dreame X40 Ultra:

maks. moc ssania: 12000 Pa

funkcje stacji dokującej: ładowanie, odsysanie kurzu, mycie mopa

pojemność zbiorników: 270 ml na kurz / 80 ml na wodę

czas ładowania i działania: 240 minut / 180 minut

filtr: HEPA E11

automatyczny powrót do bazy: tak

omijanie przeszkód: tak

średnica i wysokość: 35 cm / 10,3 cm

cena i dostępność:

Podsumowanie, czyli jaki robot sprzątający sprawdzi się najlepiej?

Wierzę, że opisy poszczególnych modeli w tym zestawieniu pomogły Ci znaleźć odpowiedź na pytanie o to, który robot sprzątający najlepiej sprawdzi się w Twoim mieszkaniu. Jeśli jednak masz jakieś dodatkowe pytania, zadaj je w sekcji komentarzy, byśmy wspólnie mogli wybrać optymalny sprzęt dla Ciebie!