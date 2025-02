Tani robot sprzątający ze stacją czyszczącą. Jaki wybrać w 2025 roku?

Czy to możliwe, by kupić dobry, a przy tym tani robot sprzątający ze stacją czyszczącą, a więc taką, która nie tylko ładuje akumulator, ale też odsysa zebrany kurz? Jak najbardziej – choć musisz mieć świadomość, że nie jest to proste zadanie. W tym rankingu znajdziesz kilka urządzeń, które powinny sprostać wymaganiom większości użytkowników. Wierzę, że któryś z nich przypadnie też do gustu Tobie.

Wybieramy taniego robota sprzątającego ze stacją opróżniającą

To, że najlepsze roboty sprzątające na rynku mają w zestawach stacje oczyszczające, nie jest niczym niezwykłym. Co jednak mają zrobić osoby, które oczekują takiego poziomu wygody i higieny, ale nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na to, by na tego typu sprzęt wydać 3, 4 czy 5 tysięcy złotych?

Choć wciąż nie jest to standard, na rynku coraz częściej można spotkać tanie roboty sprzątające wyposażone w stacje oczyszczające. Najtańsze modele nie kosztują nawet 1000 złotych, a dokładając jeszcze kilka stówek można już w pewnym zakresie przebierać między ofertami różnych producentów.

Co ważne, to możliwe, by kupić takiego taniego robota sprzątającego, który równocześnie będzie dobry – zaoferuje wysoką moc ssania, szczotki zapewniające niezłą skuteczność odkurzania, całkiem długi czas działania oraz wygodne sterowanie z poziomu intuicyjnej aplikacji na telefon. Właśnie takie urządzenia znajdziesz w tym rankingu.

Jaki tani robot sprzątający ze stacją oczyszczającą? Ranking 2025:

Ecovacs Deebot N10 Plus – najlepszy robot ze stacją oczyszczającą do 1000 złotych

– najlepszy robot ze stacją oczyszczającą do 1000 złotych Dreame D10 Plus Gen 2 – dobry i tani robot sprzątający o dużej mocy ssącej z bazą

– dobry i tani robot sprzątający o dużej mocy ssącej z bazą Roborock Q8 Max + – najlepszy robot sprzątający ze stacją do 2000 złotych

– najlepszy robot sprzątający ze stacją do 2000 złotych Xiaomi Robot Vacuum X20 + – niedrogi robot sprzątający do ekosystemu Xiaomi

– niedrogi robot sprzątający do ekosystemu Xiaomi Roborock Qrevo S – niedrogi a spolegliwy robot sprzątający z bazą oczyszczającą

– niedrogi a spolegliwy robot sprzątający z bazą oczyszczającą iRobot Roomba Combo j5+ – niski, mocny i inteligentny robot sprzątający ze stacją

Na ranking składa się sześć urządzeń. Cena najtańszego z nich nie przekracza 1000 złotych, najdroższy zaś kosztuje blisko 2500 złotych. Wszystkie mogą być więc klasyfikowane jako tanie roboty sprzątające, a równocześnie rozstrzał jest na tyle duży, by każdy mógł wybrać coś dla siebie – niezależnie od budżetu, jakim dysponuje.

Osobiście polecam roboty, których moc ssania wynosi nie mniej niż 4000 Pa, ponieważ uważam to za minimum, poniżej którego nie ma co liczyć na efektywne zbieranie czegoś więcej niż sam kurz. Zwracam również uwagę na wysokość robota, ponieważ od niej zależy, czy urządzenie zdoła posprzątać także pod meblami. Warto też wybierać modele z funkcją omijania przeszkód, długim czasem działania i funkcjonalnymi aplikacjami.

Właśnie takie urządzenia znajdziesz w tym rankingu. Każdemu modelowi towarzyszy także opis, w którym podkreślam jego największe plusy i minusy oraz kluczowe punkty specyfikacji. A zatem…

Zaczynamy!

Ecovacs Deebot N10 Plus – najlepszy robot ze stacją oczyszczającą do 1000 złotych

Jeśli interesuje Cię naprawdę tani robot sprzątający ze stacją czyszczącą, ale chcesz też mieć pewność, że nie wyrzucisz pieniędzy w błoto, skieruj wzrok na Ecovacs Deebot N10 Plus. Pod tą nazwą kryje się całkiem niezłe urządzenie, na którego zakup nie przeznaczysz nawet tysiaka.

Dzięki mocy ssącej sięgającej 4300 Pa, całkiem nieźle radzi sobie z kurzem i drobinkami brudu – zarówno na podłogach twardych, jak i dywanach. Laserowy system nawigacyjny natomiast pozwala mu efektywnie dobierać trasę sprzątania, omijać przeszkody na swojej drodze oraz unikać upadków ze schodów. Olbrzymim plusem tego modelu jest też czas pracy, mogący przekroczyć nawet 5 godzin między ładowaniami.

Ecovacs Deebot N10 Plus (fot. Ecovacs)

Energia uzupełniana jest w dołączanej do zestawu stacji bazowej. Tam też odsysany jest zebrany kurz – do 2,5-litrowego worka, który wystarczy wymieniać raz na kilka tygodni. Wspomnę, że robot oferuje również funkcję mopowania, przy czym do jej działania można akurat mieć pewne zastrzeżenia. Przy tej cenie można mu to jednak wybaczyć.

Najważniejsze cechy robota Ecovacs Deebot N10 Plus:

funkcje: odkurzanie i mopowanie

moc ssąca: 4300 Pa

pojemność zbiorników na kurz: 0,42 l (robot), 2,5 l (baza)

średnica: 35,3 cm

wysokość: 9,36 cm

poziom hałasu: ~66 dB

czas pracy: do 5,5 godz.

czas ładowania: 6,5 godz.

funkcje stacji bazowej: ładowanie, automatyczne opróżnianie

cena i dostępność:

Dreame D10 Plus Gen 2 – dobry i tani robot sprzątający o dużej mocy ssącej z bazą

Dreame D10 Plus Gen 2 to kolejny dobry i tani robot sprzątający ze stacją oczyszczającą. Ta ostatnia jest wyjątkowo pojemna, ponieważ mieści w sobie aż 4 litry odessanych zabrudzeń i kurzu. To szansa na dwa albo i trzy miesiące niemal całkowicie bezobsługowego działania.

Robot może przy tym pochwalić się bardzo wysoką wydajnością. Cechuje go moc ssania sięgająca 6000 Pa, dzięki czemu nawet większe okruchy nie mają z nim szans. Świetnie radzi sobie także z przeszkodami i progami (do 20 mm), a dodatkowo oferuje jeszcze funkcję mopowania, choć – ponownie – nie należy ona do największych atutów tego urządzenia.

Dreame D10 Plus Gen 2 (fot. Dreame)

Niezaprzeczalnym plusem jest za to czas pracy – między jednym ładowaniem a drugim wytrzymuje bowiem spokojnie 4,5 godziny. Oczywiście czas ten jest o wiele krótszy, jeśli zdecydujemy się na uruchomienie trybu o najwyższej mocy ssania.

Najważniejsze cechy robota Dreame D10 Plus Gen 2:

funkcje: odkurzanie i mopowanie

moc ssąca: 6000 Pa

pojemność zbiorników na kurz: 0,4 l (robot), 4 l (baza)

średnica: 35 cm

wysokość: 9,63 cm

poziom hałasu: ~76 dB

czas pracy: do 4,5 godz.

czas ładowania: 6 godz.

funkcje stacji bazowej: ładowanie, automatyczne opróżnianie

cena i dostępność:

Roborock Q8 Max+ – najlepszy robot sprzątający ze stacją do 2000 złotych

Wygląda elegancko i jeszcze lepiej działa. Roborock Q8 Max+ to stosunkowo tani robot sprzątający ze stacją opróżniającą – jego cena mieści się w graniach 1500-2000 złotych. Same liczby w jego przypadku mogą nie robić aż tak dużego wrażenia, ale podczas pracy jest w tanie potwierdzić swoją jakość.

Ma podwójną szczotkę, która radzi sobie z kurzem, ale też włosami. Towarzyszy jej szczotka boczna do usuwania zabrudzeń przy krawędziach. Z kolei moc ssania na poziomie 5500 Pa w większości przypadków okazuje się wystarczająca – zarówno na panelach czy kafelkach, jak i wykładzinach czy dywanach.

Roborock Q8 Max+ (fot. Roborock)

Robot skutecznie omija przeszkody i pozwala Ci dokładnie zaplanować sprzątanie z poziomu aplikacji. Na komfort pozytywnie wpływa też obecność stacji bazowej z systemem automatycznego odsysania kurzu, a dopełnieniem całości jest pojemny akumulator zapewniający nawet do 4 godzin działania między kolejnymi ładowaniami.

Najważniejsze cechy robota Roborock Q8 Max+:

funkcje: odkurzanie i mopowanie

moc ssąca: 5500 Pa

pojemność zbiorników na kurz: 0,47 l (robot), 2,5 l (baza)

średnica: 35 cm

wysokość: 9,6 cm

poziom hałasu: ~67 dB

czas pracy: do 4 godz.

czas ładowania: 6 godz.

funkcje stacji bazowej: ładowanie, automatyczne opróżnianie

cena i dostępność:

Xiaomi Robot Vacuum X20+ – niedrogi robot sprzątający do ekosystemu Xiaomi

Jeżeli marzy Ci się właśnie robot sprzątający z bazą oczyszczającą za 1500-2000 złotych, ciekawą alternatywą dla wcześniej opisanego modelu może być Xiaomi Robot Vacuum X20+ oferowany w bardzo zbliżonej cenie.

To kolejny dwufunkcyjny robot w tym zestawieniu – oferujący zarówno odkurzanie, jak i mopowanie – ale pierwszy, którego stacja dokująca nie tylko odsysa zebrany kurz, ale też myje i suszy podkładki mopujące. Dzięki temu nawet kompletne czyszczenie podłóg w mieszkaniu staje się niemal zupełnie bezobsługowe.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ (fot. Xiaomi)

Duża moc ssania (6000 Pa), sprawne poruszanie się po pomieszczeniu oraz spore możliwości oferowane przez aplikację to kolejne atuty tego urządzenia. Za jego minus można zaś uznać nieco krótszy czas działania niż u konkurencji.

Najważniejsze cechy robota Xiaomi Robot Vacuum X20+:

funkcje: odkurzanie i mopowanie

moc ssąca: 6000 Pa

pojemność zbiorników na kurz: 0,35 l (robot), 2,5 l (baza)

średnica: 35 cm

wysokość: 9,7 cm

poziom hałasu: ~68 dB

czas pracy: do 3 godz.

czas ładowania: 6,5 godz.

funkcje stacji bazowej: ładowanie, automatyczne opróżnianie, czyszczenie i suszenie mopa

cena i dostępność:

Roborock Qrevo S – niedrogi a spolegliwy robot sprzątający z bazą oczyszczającą

Zbliżając się już pomału ku końcowi, przechodzimy do dwóch urządzeń reprezentujących nieco wyższą kategorię. Pierwszy z nich – Roborock Qrevo S – to robot sprzątający z bazą opróżniającą zbiornik na kurz, myjącą i suszącą mopa oraz ładującą akumulator.

Wielofunkcyjna stacja bazowa zapewnia niemal bezobsługowe użytkowanie, a na tym wcale nie kończą się atuty tego modelu. Oferuje on także wyjątkowo sprawne i skuteczne sprzątanie, dzięki dobrze pomyślanym szczotkom, mocy ssania sięgającej 7000 Pa oraz szybkim mopom obrotowym. Bez trudu unika też przeszkód na swojej trasie.

Roborock Qrevo S (fot. Roborock)

Jakby tego było mało, urządzenie jest też ciche i na tyle sprytne, że całkowicie można na nim polegać. Minusy są trzy, ale wiele osób zdoła przymknąć na nie oczy – to czas działania sięgający tylko 3 godzin, dość spore gabaryty samej stacji dokującej oraz wyraźnie wyższa cena, choć przy niespełna 2500 złotych nadal mówimy o reprezentancie grupy tanich robotów.

Najważniejsze cechy robota Roborock Qrevo S:

funkcje: odkurzanie i mopowanie

moc ssąca: 7000 Pa

pojemność zbiorników na kurz: 0,33 l (robot), 2,7 l (baza)

średnica: 35 cm

wysokość: 9,65 cm

poziom hałasu: ~68 dB

czas pracy: do 3 godz.

czas ładowania: 6 godz.

funkcje stacji bazowej: ładowanie, automatyczne opróżnianie, czyszczenie i suszenie mopa

cena i dostępność:

iRobot Roomba Combo j5+ – niski, mocny i inteligentny robot sprzątający ze stacją

Na koniec chciałbym jeszcze polecić ten model: iRobot Roomba Combo j5+ to solidny i niezawodny robot sprzątający z bazą czyszczącą o znacznie subtelniejszej formie. Zajmuje niewiele miejsca, a przy tym naprawdę dobrze wygląda. Równocześnie zachowuje podstawową funkcjonalność, czyli ładowanie i automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz.

Oferuje bardzo skuteczne czyszczenie na sucho i mokro (choć w tym pierwszym trybie wypada wyraźnie lepiej niż w drugim). Radzi sobie z kurzem i innymi zabrudzeniami, także przy krawędziach. Do tego nienagannie porusza się po podłodze, wykrywając brud i automatycznie dostosowując moc ssania, a także identyfikuje i omija przeszkody.

iRobot Roomba Combo j5+ (fot. iRobot)

Olbrzymim plusem tego modelu jest także niewielka wysokość (8,5 cm), dzięki czemu dobrze mieści się pod meblami. Robotę robi też dopracowana i wielofunkcyjna aplikacja. Za największy minus należałoby zaś uznać czas pracy, wynoszący jedynie 75 minut między jednym ładowaniem a kolejnym.

Najważniejsze cechy robota iRobot Roomba Combo j5+:

funkcje: odkurzanie i mopowanie

moc ssąca: b/d

pojemność zbiorników na kurz: 0,4 l (robot), 2,5 l (baza)

średnica: 34 cm

wysokość: 8,5 cm

poziom hałasu: ~68 dB

czas pracy: do 75 min

czas ładowania: 3 godz.

funkcje stacji bazowej: ładowanie, automatyczne opróżnianie

cena i dostępność:

Czy warto kupić robot sprzątający ze stacją czyszczącą? A jeśli tak, to który?

Robot sprzątający z wielofunkcyjną stacją bazową wnosi wygodę czyszczenia podłóg na jeszcze wyższy poziom. Nie tylko samo odkurzanie (a ewentualnie także mopowanie) odbywa się bez Twojego udziału, ale do tego nie musisz nawet zajmować się opróżnianiem pojemnika na kurz. A przynajmniej nie musisz tego robić codziennie, lecz w najgorszym razie co kilka tygodni. Dlatego – tak – zdecydowanie warto.

Jeśli zaś chodzi o to, który model konkretnie wybrać, wiele zależy od tego, czego oczekujesz i ile możesz wydać. Jeżeli niewiele, to wierzę, że któreś z urządzeń, które znalazły się w tym zestawieniu, zdoła sprostać Twoim wymaganiom. Jeśli zaś dysponujesz większym budżetem, to i wybór jest większy, a ryzyko zawodu – maleje.