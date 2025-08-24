WhatsApp pozwoli zadzwonić przez satelitę, ale wymagany będzie smartfon Google

Nowość, która zawita do WhatsAppa powinna sprawić, że łączność satelitarna w smartfonie znacząco zyska w oczach użytkowników. Konieczne będzie jednak posiadanie odpowiedniego urządzenia.

Z WhatsAppa zadzwonisz także bez zasięgu sieci komórkowej

Łączność satelitarna to jeden z najnowszych trendów, które możemy obserwować na rynku smartfonów. Rozwiązania, które umożliwiają komunikację w sytuacjach, gdy nie ma dostępu do sieci komórkowej, znajdziemy już w wybranych iPhone’ach, Pixelach czy Samsungach. Zazwyczaj otrzymujemy funkcję, która ma przede wszystkim pomóc w wezwaniu pomocy.

W przypadku WhatsAppa możemy mówić o wykonaniu kolejnego kroku do przodu. Otóż użytkownicy dostaną dostęp do połączeń głosowych i wideo za pośrednictwem sieci satelitarnej. Funkcja ma być dostępna od 28 sierpnia. Nie wiadomo jednak, czy we wszystkich krajach czy początkowo tylko w wybranych regionach.

Niestety, funkcja – przynajmniej w najbliższym czasie – będzie mocno ograniczona. Skorzystają z niej wyłącznie właściciele smartfonów z serii Pixel 10. Owszem, nowe urządzenia Google będą pierwszymi, które pozwolą na tego typu połączenia w WhatsAppie, ale z czasem lista wspieranych smartfonów powinna być większa.

Wypada jeszcze wspomnieć o innej nowości. Pixele 10 umożliwią też udostępnianie lokalizacji na żywo za pomocą danych satelitarnych. To rozwiązanie może okazać się wyjątkowo przydatne w sytuacjach kryzysowych.

WhatsApp z nowym skrótem

Serwis WABetaInfo, znany z prześwietlania aplikacji WhatsApp, tym razem poinformował o nowościach w wersji beta 2.25.23.24 dla Androida. Wprowadzony został nowy skrót „Ask Meta AI”, z którego możliwości mogą już skorzystać niektórzy użytkownicy.

Jak może sugerować sama nazwa, omawiana nowość umożliwia szybki dostęp do Meta AI, czyli sztucznej inteligencji rozwijanej przez imperium Marka Zuckerberga. Skrót pojawia się w menu kontekstowym przy wiadomościach, a po jego naciśnięciu możemy otrzymać chociażby szybką odpowiedź na pytanie zawarte w otrzymanej wiadomości.

Funkcja pozostaje w fazie testów beta. Trudno obecnie stwierdzić, kiedy trafi do wszystkich użytkowników w kanale stabilnym. Możliwe, że musimy jeszcze trochę poczekać. Tym bardziej, że na ten moment – jak już wspomniałem – nie są to nawet testy, w których może wziąć udział każdy zainteresowany.