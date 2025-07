Xiaomi chce zrobić porządek. Nowe sprzęty w tym pomogą

Xiaomi wprowadza do sprzedaży nowe sprzęty, które pomogą zadbać o porządek. Pierwszy z nich to Mijia Wireless Floor Scrubber 4, czyli sprzęt, który łączy odkurzanie, mopowanie i automatyczne czyszczenie. Oprócz tego producent pokazał również dwa nowe roboty sprzątające. Co potrafią?

Nowy sprzęt Xiaomi to coś więcej niż trzy tryby czyszczenia

Nowy bezprzewodowy odkurzacz (lub mop) Xiaomi oferuje aż trzy tryby pracy: standardowy, tryb dezynfekcji oraz tryb odsysania wody. W trybie odkażania wykorzystywana jest woda o temperaturze 80°C, co pozwala nie tylko na skuteczniejsze usuwanie zabrudzeń, ale również na eliminację bakterii z powierzchni podłogi. Xiaomi deklaruje skuteczność dezynfekcji na poziomie 99,99%.

Sprzęt wyposażono w mocny silnik generujący siłę ssania do 18000 Pa oraz w rolkę mopującą pracującą z częstotliwością 450 obrotów na minutę. Całość uzupełnia aktywny system czystej wody, który nie tylko nawilża rolkę w czasie rzeczywistym, ale również dba o jej regularne płukanie podczas użytkowania.

źródło: Xiaomi

Po zakończeniu sprzątania urządzenie automatycznie wypłukuje i osusza rolkę po odstawieniu na dedykowaną stację dokującą. Końcówka mopująca jest myta w gorącej wodzie o temperaturze 70°C i suszona gorącym powietrzem o temperaturze 100°C.

Nowa Mijia 4 ma szczotkę rolkową, wokół której włosy i sierść mają się nie owijać. To istotna zmiana względem wcześniejszych generacji tego modelu, które miały z tym problem przy codziennym użytkowaniu, np. w domach, których mieszkańcami są również zwierzęta.

źródło: Xiaomi

Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja „leżącego czyszczenia”, która pozwala położyć urządzenie niemal płasko do 180°, umożliwiając sprzątanie pod łóżkami, szafami czy sofami.

Sprzęt wyposażono w akumulator o pojemności 4000 mAh, co przekłada się na maksymalnie 40 minut pracy na jednym ładowaniu. Xiaomi twierdzi, że to wystarczająco, by wysprzątać mieszkanie o powierzchni około 100 m².

Urządzenie dostępne jest w przedsprzedaży w cenie 1499 juanów (~760 złotych) i przeznaczone zostało na rynek w Chinach. Nie pojawiły się jeszcze informacje o jego ewentualnym debiucie na innych rynkach.

Premiera Xiaomi Robot Vacuum H40

Portfolio robotów sprzątających Xiaomi stale się powiększa. Teraz trafia do niego Robot Vacuum H40. To propozycja z wyższej półki, zaprojektowana dla użytkowników, którzy oczekują od robota nie tylko wysokiej jakości sprzątania, ale też maksymalnej automatyzacji.

Wyposażono go w system nawigacji LDS, który pozwala precyzyjnie mapować pomieszczenia w czasie rzeczywistym i omijać przeszkody do 20 mm wysokości. Co ważne, H40 obsługuje także mapowanie 3D, a z poziomu aplikacji Xiaomi Home można dowolnie ustawiać strefy zakazane, planować sprzątanie konkretnych pomieszczeń czy śledzić historię pracy urządzenia.

źródło: Xiaomi

Największą zaletą H40 jest jego siła ssania, sięgająca 10000 Pa. Do tego główna szczotka w kształcie litery V została zaprojektowana z myślą o unikaniu splątań, a zastosowany system Anti-tangle skutecznie przeciwdziała owijaniu się włosów wokół szczotek.

Sprzęt wyposażono w akumulator o pojemności 5200 mAh, co przekłada się na nawet 180 minut nieprzerwanej pracy. Zbiornik ma wodę umieszczony bezpośrednio z robocie ma pojemność 210 ml.

Po zakończonym cyklu sprzątania robot automatycznie wraca do stacji ładującej, która pełni też funkcję stacji opróżniającej. Tam kurz trafia do worka o pojemności 4 litrów, co według deklaracji Xiaomi wystarcza nawet do 90 dni użytkowania bez konieczności jego wymiany. Taka kombinacja pozwala H40 działać praktycznie bezobsługowo.

źródło: Xiaomi

Xiaomi S40 jest bardziej kompaktowy i lżejszy

Model S40 to bardziej przystępna cenowo alternatywa, przeznaczona do mniejszych mieszkań i mniej wymagających użytkowników. Xiaomi nie zrezygnowało z kluczowych rozwiązań, ponieważ ten robot również oferuje siłę ssania na poziomie 10000 Pa oraz wykorzystuje nawigację laserową LDS.

Robot S40 nie ma jednak możliwości automatycznego opróżniania. Zamiast tego wyposażono go w pojemnik na kurz o objętości 520 ml oraz zbiornik na wodę o pojemności 270 ml. Robot obsługuje mopowanie z regulacją dozowania wody, a w aplikacji Xiaomi Home można zaplanować harmonogram sprzątania, ustawić wirtualne ściany lub sterować urządzeniem zdalnie.

Czas pracy S40 na jednym ładowaniu wynosi maksymalnie 130 minut, co w praktyce wystarczy do wysprzątania mieszkania o powierzchni około 100 m².

źródło: Xiaomi

W przeciwieństwie do H40, model S40 nie obsługuje mapowania 3D ani funkcji samooczyszczania, ale dzięki mniejszym wymiarom sprawdzi się lepiej w ciasnych przestrzeniach. Oba urządzenia automatycznie rozpoznają dywany i zwiększają na nich moc ssania. Obsługują też sterowanie głosowe przez Asystenta Google i Alexa.

Premiera nowych robotów miała miejsce w Singapurze. Cena modelu Robot H40 wynosi 319 dolarów singapurskich (~905 złotych), a Robot S40 został wyceniony na 229 dolarów singapurskich (~647 złotych). Xiaomi nie ogłosiło jeszcze daty globalnej dostępności tego sprzetu.

Trzeba przyznać, że ceny tych urządzeń są atrakcyjne. Póki jeszcze nie pojawiły się nad Wisłą, to możecie śmiało zapoznać się z naszym rankingiem tanich robotów sprzątających.