Xiaomi podnosi temperaturę. Podłogi zabłysną

Xiaomi zaprezentowało dwa nowe urządzenia do czyszczenia domowych podłóg. Jedno z nich wykorzystuje strumień pary o temperaturze sięgającej 160ºC.

Xiaomi nie zatrzymuje się nawet na moment i intensywnie rozszerza portfolio swoich inteligentnych urządzeń. W ostatnim czasie do tego grona dołączył m.in. nowy klimatyzator Xiaomi Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP, a także estetyczna i kompaktowa pralka Xiaomi Mijia idealna do szafek o standardowych wymiarach.

Nowy robot sprzątający Xiaomi Mi Home Robot Vacuum 6 Max

Teraz chiński producent elektroniki prezentuje kolejne nowości. Jedną z nich jest robot sprzątający Mi Home Robot Vacuum 6 Max, oferujący siłę ssania do 35 tysięcy Paskali. Ponadto model ten wyposażono w trzy szczotki – centralną obrotową oraz dwie boczne – oraz system mopujący oparty na wysuwanej rolce.

Sprzęt ten może pokonywać przeszkody o wysokości do 6 centymetrów, a wysokość robota wynosi 9,3 centymetra. Dodatkowo urządzenie może rozpoznać 47 rodzajów brudu i wykryć 280 rodzajów przeszkód. Uwagę przyciąga też stacja czyszcząca, która opróżnia pojemnik robota z kurzu i czyści system mopujący w temperaturze 85ºC.

Robot sprzątający Xiaomi Mi Home Robot Vacuum 6 Max zadebiutował na chińskim rynku, gdzie wyceniono go na 6999 juanów (~3800 złotych). Nie wiadomo czy model ten pojawi się też w Europie.

Szorowarka Mijia Floor Scrubber 5 Max – Xiaomi stawia na wysoką temperaturę

Poza nowym robotem sprzątającym Xiaomi opracowało też nowego mopa parowego Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Max, wyposażonego w generator pary o mocy 300 W. Model ten jest bezprzewodową szorowarką do podłóg, łączącą funkcję pary, piany i gorącej wody. Zgodnie z deklaracją producenta sprzęt generuje strumień pary o temperaturze 160ºC, dzięki czemu podłogi nie tylko czyszczone są z uporczywych plam, ale też sterylizowane.

Urządzenie tworzy i rozprowadza na podłodze gęstą parę i gorącą wodę o temperaturze 90ºC, aby skutecznie pozbywać się lepkich i tłustych plam. Xiaomi wyposażyło nowego mopa w silnik o mocy ssania 28 tysięcy Paskali, szczotkę obrotową i skrobak z grzebieniami, mający zapobiegać splątaniu włosów. Model ten – dzięki specjalnemu ramieniu z czujnikiem podczerwieni – ma też poradzić sobie z czyszczeniem wzdłuż krawędzi i w trudnodostępnych miejscach.

Po zakończonym sprzątaniu szorowarka oczyści szczotkę i zdezynfekuje ją w wodzie o temperaturze 100ºC. Sprzęt ma akumulator o pojemości 6300 mAh, co zgodnie z deklaracją producenta ma pozwolić na maksymalnie 70 minut pracy. Urządzenie oferuje też zbiornik na czystą wodę o pojemności 1000 mililitrów oraz zbiornik na wodę o pojemności 700 mililitrów. Urządzenie ma też kolorowy wyświetlacz LCD oraz może łączyć się z systemem HyperOS Connect.

Podobnie jak Mi Home Robot Vacuum 6 Max, tak i Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Max zadebiutowała na rodzimym rynku. Nową szorowarkę wyceniono na 3599 juanów (~1950 złotych). Warto wspomnieć, że na polskim rynku jest obecnie dostępny odkurzacz pionowy generujący aktywną pianę Dreame H15 Pro FoamWash.