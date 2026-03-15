Lepsze Spotify nadchodzi. Kluczem będzie nowa funkcja

Spotify ogłosiło funkcję Taste Profile. W założeniach ma ona wprowadzić muzyczną personalizację na wyższy poziom.

Jaki masz gust według Spotify? Wkrótce to sprawdzisz

Największa zaleta Spotify? Według przedstawicieli szwedzkiego serwisu streamingowego wielu użytkowników wymienia personalizację, czyli wszystkie te funkcje i algorytmy, których zadaniem jest wychwycenie wzorców u użytkownika, aby następnie podsuwać mu odpowiednie utwory, albumy i playlisty.

Trzeba przyznać, że Spotify potrafi być w tym całkiem skuteczne, ale zdarzają się też błędy i muzyka, której niekoniecznie chcemy słuchać. Nie powinno więc dziwić, że firma ciągle rozwija stosowane mechanizmy i wprowadza również nowe rozwiązania. Przykładowo w październiku 2025 roku udostępniono funkcję pozwalającą wykluczyć utwór z profilu upodobań słuchacza Spotify. Natomiast teraz pochwalało się kolejnym pomysłem.

Nowość, nazwana Taste Profile, pozwoli przeglądać i kształtować profil gustu muzycznego. Słuchacze zyskają bowiem możliwość sterowania tym, co widzą na stronie głównej Spotify i co podrzucają im algorytmy. Co więcej, będzie to dotyczyć muzyki, podcastów i nawet audiobooków – ulubieni artyści, gatunki i nawyki, które definiują użytkownika w oczach platformy streamingowej.

W Taste Profile, oprócz głównych wzorców charakteryzujących użytkownika, znajdą się też ostatnio wychwycone zmiany, które mogą wynikać przykładowo ze słuchania bardziej energicznych utworów w trakcie porannego treningu. Trochę to przerażające, że na podstawie słuchanej muzyki czy odtwarzanych podcastów można z pewną dokładnością wywnioskować, że ktoś mógł zacząć chodzić na siłownię.

Jak jednak będzie można zasygnalizować, że utworzony profil gustu niekoniecznie spełnia oczekiwania? Wystarczy, że użytkownik przejdzie do sekcji z nową funkcją, a następnie napisze, jakie zmiany powinny być wprowadzone – przykładowo „chciałbym słuchać więcej Pink Floyd”. Prośba zostanie przetworzona przez sztuczną inteligencję, a następnie Spotify dostosuje się do nowych wytycznych.

Na początek testy beta

Niestety, nowa funkcja – mimo iż zapowiada się obiecująco – raczej nie zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym w ciągu najbliższych tygodni. Szwedzi w początkowej fazie planują program beta testów, zaczynając od słuchaczy Premium w Nowej Zelandii.

Oczywiście z czasem funkcja powinna wyjść z testów beta, a jej dostępność najpewniej będzie sukcesywnie zwiększana. Trudno jednak teraz przewidzieć, jak dokładnie może wyglądać harmonogram dalszych prac.