Tyle średnio trzeba zapłacić za iPhone’a i Samsunga z drugiej ręki. Kwoty mogą Was zaskoczyć

Mieszkańcy Polski chętnie kupują używane smartfony „z drugiej ręki”, a największym zainteresowaniem cieszą się wśród nich iPhone’y i Samsungi. Najpopularniejsza platforma do sprzedaży bezpośredniej w Polsce ujawniła, ile średnio trzeba za nie zapłacić. Kwoty mogą Was zaskoczyć.

Ile kosztuje używany iPhone i Samsung w Polsce? Zaskakująco niewiele

W świadomości wielu osób iPhone wciąż jest drogim i „ekskluzywnym” smartfonem, choć ceny smartfonów Samsunga wcale niższe nie są – wystarczy spojrzeć na ceny Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra w dniu premiery 25 lutego 2026 roku.

Używany iPhone jest najczęściej poszukiwanym smartfonem na OLX – w 2025 roku hasło „iPhone” wpisywano w wyszukiwarkę na tej platformie blisko 415 tysięcy razy. Na drugim miejscu znalazł się Samsung, którego telefony wyszukiwano w ubiegłym roku ponad 170 tysięcy razy, czyli ~2,5x rzadziej.

OLX podaje, że w styczniu 2026 roku średnia wartość transakcji, której przedmiotem był iPhone, wyniosła ~1010 złotych. Nic zatem dziwnego, że mieszkańcy Polski tak często szukają smartfona Apple „z drugiej ręki”, ponieważ najtańszy – iPhone 17e zaprezentowany 2 marca 2026 roku – w sklepie producenta kosztuje 2999 złotych (co i tak jest atrakcyjną ceną).

Z kolei używany Samsung na OLX kosztował w styczniu 2026 roku średnio 640 złotych. Widać zatem wyraźnie, że na sprzedaży iPhone’a można zarobić więcej, szczególnie że istnieje większy popyt na smartfony Apple.

Polacy kupują nie tylko używane iPhone’y i Samsungi

Choć używany iPhone i Samsung cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Polski, to często poszukiwane są również smartfony marki Redmi (48 tysięcy wyszukań w 2025 roku) i Xiaomi (42 tysięcy wyszukań), a także… – co może być dla Was niemałym zaskoczeniem – Huawei (blisko 17 tysięcy wyszukań).

Łącznie w styczniu 2026 roku na OLX sprzedano używane smartfony o wartości ponad 15 tysięcy złotych. OLX podaje, że średnio na każdego Polaka przypadają minimum dwa nieużywane telefony o łącznej wartości ponad 550 złotych, więc warto zajrzeć do szuflad i szafek oraz rozważyć sprzedaż nieużywanego sprzętu.