Nowy klimatyzator Xiaomi. Jest w nim coś naprawdę wyjątkowego

Chińska marka Xiaomi zaprezentowała nowy inteligentny klimatyzator. Model ten został wyposażony w specjalne radary, które czynią ten sprzęt naprawdę wyjątkowym. Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP ma stawiać komfort na pierwszym miejscu.

Najnowszy klimatyzator Xiaomi wie więcej niż inne

Xiaomi zaanonsowało nowy inteligentny klimatyzator Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP. Nie jest to jednak zwyczajny sprzęt do chłodzenia powietrza. Najnowsza propozycja chińskiej marki została wyposażona w dwa radary milimetrowe, które mają rozwiązać problem z generowaniem mało komfortowego nawiewu wprost na osoby znajdujące się w pomieszczeniu. Ich zadaniem jest wykrywanie obecności ludzi w czasie rzeczywistym, w tym ich położenia i ruchu, a także dynamiczne dostosowanie przepływu powietrza.

W praktyce klimatyzator Xiaomi Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP oferuje kilka automatycznych trybów, w tym:

unikanie nawiewu – gdy radary wykryją osobę bezpośrednio przed urządzeniem,

łagodniejszy nawiew – gdy radary wykryją osobę znajdującą się w pobliżu klimatyzatora,

chłodzenie kierunkowe, w którym nawiew śledzi osoby znajdujące się w pobliżu,

chłodzenie energooszczędne – gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa.

Klimatyzator Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP (źródło: Xiaomi)

Ponadto nowy klimatyzator zaoferuje też tryby zwiększające komfort, w tym nawiew kierujący chłodne powietrze w stronę sufitu oraz nawiew rozprowadzający ciepłe powietrze przy podłodze.

Xiaomi Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP – wyjątkowo inteligentny klimatyzator

Nowy sprzęt Xiaomi ma panel deflektora o powierzchni 908 cm2 oraz wentylator z przepływem poprzecznym o średnicy 108 milimetrów. Jak wspomina Gizmochina, taka specyfikacja pozwala na wygenerowanie przepływu powietrza do 780 m3 na godzinę oraz szybkie chłodzenie lub ogrzewanie.

Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP oferuje również utrzymanie różnicy temperatur poniżej 0,5ºC w całym pomieszczeniu. Producent deklaruje, że sprzęt ten w większych pomieszczeniach obsługuje zasięg nawiewu do 10 metrów. Klimatyzator ma cechować się też niskim poziomem hałasu na poziomie około 16 dB(A) oraz łączyć się z inteligentnym systemem sterowania napędzanym AI. System ten ma uczyć się zwyczajów i preferencji użytkownika oraz optymalizować schematy chłodzenia lub grzania.

Klimatyzator Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP zadebiutował już na rodzimym rynku. Klimatyzator wyceniono na 3899 juanów (~2060 złotych). Z okazji debiutu model ten oferowany jest w promocyjnej cenie – za 2399 juanów (~1270 złotych).

Warto przypomnieć, że pod koniec lutego 2026 roku w Polsce pojawiło się kilka nowych urządzeń chińskiej marki. Xiaomi zaanonsowało wtedy lokalizator Xiaomi Tag, nowy smartwatch Xiaomi Watch 5 oraz słuchawki douszne Redmi Buds 8 Pro.