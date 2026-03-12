Nowa pralka Xiaomi jest estetyczna, kompaktowa i inteligentna

Chiński producent zaanonsował nowy model dużego AGD. Nowa pralka Xiaomi Mijia pomieści 10 kilogramów prania i ma idealnie pasować do szafek o standardowej szerokości.

Pralka Xiaomi Mijia – kompaktowość to jej drugie imię

Kilka dni temu do portfolio Xiaomi dołączył nowy klimatyzator, który wie więcej niż inne. Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP jest sprzętem, który ma dopasowywać się do użytkowników przebywających w pomieszczeniu, a nie odwrotnie. Teraz Xiaomi prezentuje kolejne inteligentne urządzenie, tym razem z kategorii dużego AGD.

Nowa pralka Xiaomi Mijia 10 kg określana jest jako ideał pasujący do standardowych szafek o szerokości 60 centymetrów. Gizmochina wspomina, że producent opracował specjalną 15-milimetrową szczelinę, dzięki której można dopasować pralkę do szafki i ograniczyć gromadzenie się kurzu.

Xiaomi Mijia w 52,5-centymetrowym bębnie pomieści ładunek obejmujący do 10 kilogramów prania. Chińska marka wyposażyła nową pralkę w trójwymiarowy system przepływu wody, którego zadaniem jest usuwanie pozostałości i brudu, a także okienko przeznaczone do wstępnego mieszania detergentu. Rozwiązanie to ma zapobiegać gromadzeniu się na ubraniach resztek używanego do prania środka. Dodatkowo urządzenie oferuje redukcję wibracji, siedem warstw izolacji akustycznej i antybakteryjną uszczelkę w drzwiczkach.

Xiaomi Mijia 10 kg (źródło: Gizmochina)

Ponadto do dyspozycji użytkownika jest panel sterowania z prostym pokrętłem i przyciskami. Łącznie do wyboru jest 35 opcji usuwania plam i 24 programy prania dedykowane różnym tkaninom. Pralka Mijia obsługuje też system HyperOS Connect, dzięki czemu można nią sterować z poziomu aplikacji lub asystenta głosowego XiaoAI.

Nowa pralka Xiaomi – cena i dostępność

Pralka Xiaomi Mijia została zaprezentowana na rodzimym rynku. Nowy model sprzedawany jest w Chinach za 1199 juanów (~640 złotych). Nie wiadomo czy model ten pojawi się w przyszłości w Europie, choć od razu trzeba podkreślić, że na pewno nie będzie tak tani. Przykładowo pralka Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg, która jest już dostępna w Polsce, kosztuje 2499 złotych.

Warto przypomnieć, że we wrześniu 2025 roku marka Xiaomi wreszcie wdrożyła na polski rynek swoje inteligentne urządzenia AGD, takie jak pralki i lodówki. Wcześniej mogliśmy kupować m.in. odkurzacze, roboty sprzątające czy telewizory.