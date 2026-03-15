Instagram zrobi krok wstecz. Zniknie jedna z funkcji

Instagram pozbędzie się funkcji związanej z bezpieczeństwem. Brzmi niepokojąco, ale dla wielu użytkowników będzie to zmiana nieodczuwalna.

Szyfrowanie wiadomości zniknie z Instagrama

Instagram, oprócz m.in. udostępniania zdjęć i filmów, oferuje też bezpośrednie wiadomości. Mamy do czynienia po prostu z komunikatorem wbudowanym w serwis społecznościowy, który umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, filmów, naklejek, GIF-ów czy chociażby dzielenia się ciekawymi postami ze znajomymi.

Niebawem moduł bezpośrednich wiadomości doczeka się ważnej – z perspektywy niektórych użytkowników – zmiany. Otóż firma Meta, właściciel Instagrama, postanowiła usunąć funkcję w pełni szyfrowanych wiadomości, które przestaną być obsługiwane po 8 maja 2026 roku.

Mamy do czynienia z wiadomościami, które chronione są z wykorzystaniem szyfrowania end-to-end. Jak tłumaczy Meta, nikt – nawet zespół odpowiedzialny za Instagrama – nie może przeczytać takiej wiadomości ani słuchać rozmów. Wyjątkiem – coś dość oczywiste – są osoby, które mają specjalne klucze pozwalające na odszyfrowanie konwersacji. Oczywiście chodzi o uczestników czatu.

Dlaczego dla wielu osób nie ma to znaczenia?

Przede wszystkim Instagram to jedna z ostatnich aplikacji, która kojarzona jest z bezpiecznym komunikatorem nastawionym na wysoki poziom prywatności użytkowników. Nawet aplikacje z tej samej stajni – Facebook Messenger czy WhatsApp – wypadają w tej kwestii lepiej. Warto tutaj dodać, że oba wymienione komunikatory oferują szyfrowanie end-to-end. Co więcej, osoby poszukujące bezpiecznego komunikatora wybierają raczej Signala lub jedno z niszowych rozwiązań.

Należy też zauważyć, że Instagram – owszem – oferuje szyfrowanie wiadomości bezpośrednich, ale w sposób, który można uznać za ciekawostkę. Po pierwsze, funkcja wymaga ręcznego włączenia i domyślnie nie jest aktywna. Po drugie, dostępna jest tylko w wybranych regionach.

Jasne, decyzję należy traktować jako krok wstecz. Najlepszą opcją byłby dalszy rozwój i udostępnienie pełnego szyfrowania wszystkim użytkownikom. Nie zmienia to jednak tego, że wiele osób nie tego nie odczuje.

Wypada jednak pamiętać o tej zmianie na Instagramie i warto uświadamiać znajomych, że istnieją bezpieczniejsze komunikatory. Natomiast moduł bezpośrednich wiadomości pozostaje traktować bardziej jako dodatek niż pełnoprawne rozwiązanie do wysłania wiadomości i dzielenia się innymi prywatnymi treściami.