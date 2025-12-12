Mycie podłóg wchodzi na wyższy poziom. Aktywna piana po raz pierwszy

Dreame wprowadza na polski rynek nowy sprzęt. Dzięki niemu czyszczenie podłóg wchodzi na zdecydowanie wyższy poziom.

Odkurzacz pionowy z aktywną pianą. Twoje podłogi nigdy nie były tak czyste

Do grona produktów z serii Dreame H15 dołączył właśnie nowy model – H15 Pro FoamWash. Jak podkreśla producent, to pierwsze urządzenie marki, które do mycia podłóg wykorzystuje technologię aktywnej piany. Dzięki niej odkurzacz ten ma skutecznie rozpuszczać brud, a także neutralizować nieprzyjemne zapachy – również te pozostawione przez zwierzęta. Urządzenie korzysta z punktowego natrysku, który przekształca dedykowany środek czyszczący w gęstą pianę, skutecznie rozkładającą związki, takie jak amoniak czy siarkowodór.

Ponadto model H15 Pro FoamWash wyposażono w system RGB Smart Detection, który zajmie się analizą zanieczyszczeń, rozpoznawaniem rodzaju zabrudzenia oraz automatycznym dostosowaniem ustawień pracy do aktualnych potrzeb. Sprzęt również samodzielnie wyreguluje ilość dozowanej wody i detergentu.

Szczotka TangleCut 2.0 ma z kolei skutecznie zbierać włosy i sierść, a następnie eliminować je bez konieczności ręcznego czyszczenia poszczególnych elementów odkurzacza przez użytkownika.

W najnowszym modelu zastosowano też robotyczne ramię i skrobak, dzięki czemu szczotka ma dokładnie przylegać do powierzchni i czyścić powierzchnie wzdłuż ścian oraz w kątach. Dreame H15 Pro FoamWash wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh, co – według deklaracji producenta – ma wystarczyć na 60 minut sprzątania.

Dreame H15 Pro FoamWash (źródło: Dreame)

Warto wspomnieć, że pomimo, iż model ten jest ręcznym odkurzaczem, łączy się z ekosystemem inteligentnego domu Dreame Home. W aplikacji możliwe jest ustalanie harmonogramów, monitorowanie zużycia i stanu filtrów czy dostosowanie parametrów pracy według indywidualnych potrzeb.

Sugerowana przez producenta cena odkurzacza Dreame H15 Pro FoamWash wynosi 2699 złotych, ale dzięki promocji możesz kupić go za 2399 złotych. Dodatkowo za symboliczną złotówkę producent dorzuca zapas dedykowanego płynu za złotówkę.

Gdzie kupić? Dreame H15 Pro FoamWash ok. 2399 zł Media Expert Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Jeśli szukasz czegoś jeszcze bardziej wielofunkcyjnego, dobrym wyborem może być Dreame H15 Mix, który w kilka chwil zamieni się z odkurzacza typu Wet&Dry w odkurzacz na sucho do podłóg, do odkurzania tapicerki samochodowej czy kanapy, a nawet punktowego czyszczenia mebli tapicerowanych.

Przedświąteczne promocje na roboty sprzątające i odkurzacze marki Dreame

Dreame przypomina też, że wiele produktów kupisz teraz w ramach świątecznych okazji. W promocji znalazły się sprzęty, takie jak: