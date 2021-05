Xiaomi znowu odgrzeje kotleta – Redmi Note 8 2021 jest w drodze

Wiele posunięć Xiaomi jest dla nas niezrozumiałych, ale odświeżanie smartfonów, o których premierze świat zdążył już zapomnieć, jest wyjątkowo trudne do wytłumaczenia. Okazuje się, że producent „odgrzeje kolejnego kotleta”, bowiem wkrótce na rynku zadebiutuje Redmi Note 8 2021.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie słyszeliście o Redmi Note 8, ponieważ smartfon nie był dostępny w Polsce. Do kraju nad Wisłą trafił natomiast Redmi Note 8T, który od swojego pierwowzoru różnił się obecnością modułu NFC na pokładzie. Nie zmienia to jednak faktu, że to odległa historia, ponieważ było to w 2019 roku i Xiaomi zdążyło wprowadzić na rynek już kolejne dwie generacje.

Xiaomi znowu odgrzeje kotleta – smartfon Redmi Note 8 2021 jest w drodze

Chiński producent obrał dość nieoczekiwaną strategię, ponieważ niedawno na rynku zadebiutował POCO M2 Reloaded, którego sens istnienia jest mocno dyskusyjny. Wygląda jednak na to, że nie będzie to jednorazowy „wybryk”, gdyż w drodze jest kolejny „odgrzewany kotlet”.

Kacper Skrzypek, który w przeszłości dostarczył informacje m.in. o wspomnianym przed chwilą POCO M2 Reloaded oraz istotnych zmianach w interfejsie MIUI, teraz doniósł, że Xiaomi przygotowuje model Redmi Note 8 2021. Co ciekawe, producent sam to (prawdopodobnie przypadkowo) potwierdził, wymieniając ten sprzęt na swojej stronie internetowej.

Redmi Note 8 (fot. Xiaomi)

Na tę chwilę nie ma wielu informacji na temat tego, jaka będzie specyfikacja Redmi Note 8 2021. Wiadomo już, że smartfon zostanie wyposażony w procesor MediaTek Helio G80 oraz akumulator pojemności 4000 mAh i po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android z interfejsem MIUI 12.5.

Dla przypomnienia, Redmi Note 8 (podobnie jak wersja z literką „T”) oferował procesor Qualcomm Snapdragon 665, zatem Xiaomi zdecydowało się na większą zmianę niż w POCO M2 Reloaded. MediaTek Helio G85 zapewnia nieznacznie wyższą wydajność – różnica w testach AnTuTu to ~20 tysięcy punktów na jego korzyść.

Jeśli Redmi Note 8 2021 zaoferuje podobną specyfikację do swojego pierwowzoru, ma duże szanse odnieść sprzedażowy sukces, ponieważ mimo upływu czasu, takie parametry z pewnością spełnią oczekiwania nawet średnio wymagających użytkowników.