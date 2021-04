Xiaomi jak Apple chce sprzedać dwa razy to samo, tylko… taniej

Apple umie sprzedać prawie to samo kilka razy, bo wprowadzane w iPhone’ach zmiany dość rzadko są naprawdę znaczące. Xiaomi również postanowiło – jak to się mówi – odgrzać kotleta, z tą jednak różnicą, że nowy POCO M2 Reloaded jest tańszy niż POCO M2.

Smartfon POCO M2 Reloaded debiutuje na rynku, tylko po-co?

Premiera POCO M2 Reloaded sama w sobie nie jest dla nas niespodzianką, ponieważ już pod koniec marca pojawiły się doniesienia, że Xiaomi zamierza dać drugie życie modelowi POCO M2, który zadebiutował w Indiach na początku września 2020 roku. Niezmiennie jednak zastanawia nas, po co producent wprowadził na rynek taki smartfon.

POCO M2 Reloaded jest całkiem atrakcyjnie wyposażonym modelem, ponieważ w bardzo przystępnej cenie 9499 rupii indyjskich (równowartość ~480 złotych) oferuje 6,53-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, który został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji, a także procesor MediaTek Helio G80 i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 18 W.

Ponadto specyfikacja POCO M2 Reloaded obejmuje m.in. poczwórny aparat 13 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi na panelu tylnym oraz pojedynczy o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie, a także czytnik linii papilarnych, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i ochronę przed zachlapaniem (P2i).

Czym zatem POCO M2 Reloaded różni się od POCO M2? Wyłącznie ilością RAM i pamięci wewnętrznej – nowy model jest dostępny tylko w konfiguracji 4 GB/64 GB, podczas gdy pierwowzór w wersjach 6 GB/64 GB i 6 GB/128 GB. Ponadto POCO deklaruje, że jest to najtańszy smartfon z ekranem Full HD+ w Indiach.

Trzeba jednak zauważyć, że POCO M2 Reloaded jest bliźniaczo podobny do sprzedawanego w Indiach Redmi 9 Prime, który jest dostępny m.in. w konfiguracji 4 GB/64 GB (aktualnie za 9999 rupii). Trudno zatem nie odnieść wrażenia, że Xiaomi postawiło na ilość, choć do jakości oczywiście też nie można mieć zastrzeżeń, ponieważ – jak już zostało wspomniane – specyfikacja zaprezentowanego dziś smartfona jest atrakcyjna, szczególnie w takiej cenie. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że będzie cieszył się powodzeniem wśród klientów. A to dla Xiaomi najważniejsze.