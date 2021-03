Xiaomi chce dać drugie życie modelowi POCO M2

Xiaomi umie żonglować smartfonami jak żaden inny producent. Nie jest łatwo odnaleźć się w ofercie tej marki, jeśli próbować ją „ogarnąć” w skali globalnej (bo lokalnie da się to zrobić bez problemu). Okazuje się, że producent zamierza dać drugie życie modelowi POCO M2. Po-co?

Xiaomi, jak każdy producent, dostosowuje swoją ofertę do konkretnego rynku, ponieważ każdy ma inną charakterystykę i innych klientów. Już nas nie dziwi, że jeden model sprzedawany jest pod różnymi nazwami w poszczególnych krajach – najświeższym tego przykładem jest POCO F3, który wcześniej zadebiutował w Chinach jako Redmi K40.

Xiaomi wprowadzi na rynek model POCO M2 Reloaded

Nie próbujemy nawet zrozumieć niektórych posunięć Xiaomi, aczkolwiek wcale nie oznacza to, że nie zastanawiamy się nad nimi, bo niektóre wydają się wyjątkowo zaskakujące. Jak na przykład to, że producent pracuje nad modelem… POCO M2 Reloaded. Czym będzie różnić się od swojego pierwowzoru? To dopiero zagwozdka.

Kacper Skrzypek odkrył, że zarówno POCO M2 Reloaded, jak i jego pierwotna wersja, która zadebiutowała we wrześniu 2020 roku, noszą identyczną nazwę kodową – shiva. W związku z tym powinniśmy się spodziewać, że nowy model będzie dzielił większość specyfikacji ze swoim pierwowzorem.

Po co POCO M2 Reloaded pojawi się na rynku?

To jest bardzo dobre pytanie, jednak nie znamy jeszcze odpowiedzi na nie. Być może Xiaomi chce wykorzystać zapasy podzespołów, które wciąż ma w swoich magazynach, bo inaczej trudno to wytłumaczyć – w końcu na rynku pojawił się już POCO M3, więc po co inwestować w model starszy generacją?

Nie wiadomo, kiedy POCO M2 Reloaded zadebiutuje na rynku, ale z pewnością będzie to ciekawa „nowość”. Warto jednak przypomnieć, że pierwowzór jest sprzedawany w Polsce jako Redmi 9. A żeby było zabawniej, do Indii wprowadzono zarówno POCO M2, jak i Redmi 9 Prime, a modele te są niemal identyczne – różnią się one jedynie konfiguracjami pamięci.

Wszystko (przynajmniej na razie) wskazuje jednak na to, że wersja z dopiskiem „Reloaded” będzie dostępna wyłącznie w Indiach.