Xiaomi prezentuje MIUI 12.5. Mała zmiana w numeracji, duża w rzeczywistości

Xiaomi nieustannie udoskonala swoją autorską nakładkę. Kilka miesięcy temu udostępniono MIUI 12, a dziś, przy okazji premiery Xiaomi Mi 11, zaprezentowano MIUI 12.5.

MIUI 12.5 – co nowego?

Xiaomi deklaruje, że MIUI 12.5 jest „lżejsze i szybsze”, ponieważ systemowy interfejs użytkownika został przepisany, co sprawiło, że zużycie pamięci dla podstawowych scen zostało zmniejszone aż o 20%. Ponadto zoptymalizowano działanie aplikacji systemowych, dzięki czemu zużywają one nawet o 35% mniej pamięci w tle oraz o 25% mniej energii. Xiaomi zredukowało również liczbę aplikacji systemowych, których nie można odinstalować.

Xiaomi dodało również nowe, ruchome tapety (użytkownicy smartfonów tej marki doskonale wiedzą, o czym mowa), a także kolejne efekty dźwiękowe, inspirowane naturą z różnych zakątków świata (Afryki, Australii, Ameryki Południowej i Arktyki).

W MIUI 12.5 Xiaomi dopracowało również kwestię prywatności użytkownika. Jedną z nowości jest udostępnianie jedynie przybliżonej lokalizacji – ma to być przydatne w aplikacjach, które nie muszą wiedzieć, gdzie ktoś dokładnie się znajduje.

MIUI 12.5 udostępnia także mechanizm piaskownicy. Jak bowiem tłumaczy producent, kiedy użytkownik daje jakiejś aplikacji dostęp do zdjęć i filmów, w rzeczywistości może ona mieć dostęp do całej pamięci urządzenia. Nowy mechanizm ogranicza go tylko do multimediów – jeśli program będzie chciał więcej, musi poprosić o zgodę użytkownika. Przy okazji Xiaomi zwiększyło również prywatność podczas korzystania z systemowej przeglądarki w MIUI 12.5.

Kolejnymi nowościami w MIUI 12.5 są jeszcze:

wielofunkcyjna aplikacja do robienia notatek;

MIUI+, które pozwala połączyć smartfon z komputerem i wyświetlać na nim interfejs MIUI; dzięki temu użytkownik będzie mógł na laptopie przeglądać powiadomienia, kopiować tekst ze smartfona i wklejać go bezpośrednio na komputerze (podobnie to działa w przypadku zrzutu ekranu) i przeglądać na nim stronę internetową, która została otworzona na telefonie.

Zainteresowani użytkownicy w Chinach już od teraz mogą zapisywać się na zamknięte beta testy najnowszego wydania MIUI. Xiaomi nie podało jeszcze harmonogramu aktualizacji.