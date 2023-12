Będą dwa kolejne smartfony z serii Redmi Note 13. Ujawniono specyfikację

Czy pojawienie się informacji o dwóch nowych smartfonach z serii Redmi Note 13 jest dla nas zaskoczeniem? Bynajmniej, w końcu to samo Xiaomi zrobiło w przypadku linii Redmi Note 12. Jeszcze przed oficjalną premierą, która już wkrótce, dowiedzieliśmy się, co zaoferują dwa nowe modele.

Co zaoferują dwa nowe smartfony Xiaomi?

Seria Redmi Note 13 sukcesywnie się rozrasta, podobnie jak linia Redmi Note 12. I tak samo jak w jej przypadku, dołączą do niej modele bez modemów 5G – Redmi Note 13 4G i Redmi Note 13 Pro 4G. W sieci pojawiły się obszerne informacje na ich temat.

Oba smartfony zostaną wyposażone w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass. Jeden i drugi będzie też dostępny w przynajmniej dwóch konfiguracjach pamięciowych: 8/256 GB i 12/512 GB, aczkolwiek niewykluczone, że Xiaomi wprowadzi na rynek również inne.

Wspólnymi cechami obu smartfonów będą też aparat o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i aparat z sensorem 2 Mpix (jego przeznaczenie obecnie nie jest znane) na tyle, a także Bluetooth 5.2, NFC, dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz preinstalowany system operacyjny Android 13 z nakładką MIUI 14. Ponadto jeden i drugi model ma występować w zielonej i fioletowej wersji kolorystycznej.

Czym zatem będą różnić się Xiaomi Redmi Note 13 4G i Redmi Note 13 Pro 4G? Ten pierwszy otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 685 i aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, podczas gdy drugi układ MediaTeka (prawdopodobnie Helio G99) i aparat z matrycą 200 Mpix na tyle. Ponadto Redmi Note 13 4G ma ważyć 188,5 grama, a Redmi Note 13 Pro 4G – 187 gramów.

Kiedy Xiaomi oficjalnie zaprezentuje nowe smartfony z serii Redmi Note 13?

Xiaomi ogłosiło, że wprowadzi serię Redmi Note 13 do Indii 4 stycznia 2024 roku i wydaje się to idealną okazją do rozszerzenia oferty o Redmi Note 13 4G i Redmi Note 13 Pro 4G.