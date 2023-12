Orange w końcu dołączyło do Play

Śledzenie wyścigu operatorów jest doprawdy ciekawe, szczególnie gdy nie każdy jest tak samo wylewny i dość rzadko, jeśli w ogóle, dzieli się informacjami, które mogą być interesujące i ważne dla użytkowników. Orange właśnie jednak to nadrobiło – zrobiło coś, co Play robi regularnie.

Orange podało, ile nowych stacji bazowych uruchomiło od początku 2023 roku

Play regularnie, co miesiąc, podaje, ile nowych stacji bazowych uruchomił w poprzednim miesiącu. Dzięki temu cały czas jesteśmy na bieżąco – wiemy, iloma już stacjami dysponuje ten operator. Według najnowszych informacji z grudnia 2023 roku, od początku 2023 roku do końca listopada oddał 831 stacji bazowych i łącznie posiada 11402.

Pozostali operatorzy z jakiegoś powodu nie robią tego samego, tj. nie podają do publicznej wiadomości tego, ile nowych stacji uruchomili w ciągu miesiąca czy jakiegokolwiek innego okresu. Ku naszemu zaskoczeniu właśnie zdecydowało się na to Orange. Francuski operator przekazał dziś, że od początku 2023 roku postawił 226 nowych stacji bazowych w całej Polsce.

To jednak nie jest ostateczna liczba, gdyż do końca 2023 roku planuje uruchomić kolejne stacje. Ile finalnie mu się uda, dowiemy się dopiero na początku 2024 roku, gdy opublikuje raport za 2023 roku. Na koniec 2022 roku Orange miało ~12 tys. stacji bazowych (operator nie podał dokładnej liczby), natomiast teraz mówi, że jego klienci mogą korzystać z „ponad 12 tysięcy stacji”.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Orange nie tylko uruchamia nowe stacje bazowe

Oprócz stawiania nowych nadajników, Orange robi też tzw. renewal, czyli modernizuje już działające stacje. Do tej pory przeszło go prawie 3000 stacji bazowych, na których łącznie operator dołożył ponad 2,5 tys. warstw LTE. Co istotne, jako że Orange współdzieli i udostępnia radiową sieć dostępową T-Mobile (RAN sharing), poprawę powinni zauważyć również klienci tego ostatniego.

W związku z sezonem zimowym i świątecznym Orange podaje, że pięć nowych stacji bazowych znajduje się w pobliżu popularnych w tym okresie miejscowości – na Hali Boraczej w Beskidzie Żywieckim, w Pyzówce koło Nowego Targu, w Ścinawce Średniej obok Kłodzka, w Skowronkach koło Mszany Dolnej oraz w Izbach w pobliżu Krynicy-Zdrój.

Jednocześnie do tej pory operator zmodernizował 93 stacje na południu Polski w rejonach górskich, z czego 65 od początku 2023 roku. Od stycznia dołożono na nich też 91 pasm LTE, dzięki czemu zwiększyła się pojemność sieci i tym samym poprawiła jakość usług. Ponadto Orange objęło teraz specjalnym monitoringiem 126 stacji bazowych w popularnych zimą miastach i miejscowościach (m.in. Krupówki w Zakopanem, Gubałówka, Bukowina Tatrzańska, Rabka Zdrój, Niedzica, Szczyrk, Małe Ciche i Krościenko nad Dunajcem).

Operator informuje, że monitorowanie jakości usług w tych lokalizacjach ma mieć najwyższy priorytet. Oznacza to, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie mógł szybko zareagować na awarię czy problemy jakościowe z siecią, aby maksymalnie skrócić czas trwania związanych z nimi niedogodności.