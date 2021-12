Ten Xiaomi rozbił bank w Czarny Piątek

Czarny Piątek już dawno za nami, choć w tym roku wiele firm wydłużyło okres obowiązywania promocji o tydzień lub nawet kilka tygodni. Kurz po Black Friday 2021 już opadł i przyszedł czas na pierwsze podsumowania. Okazuje się, że podczas dorocznego święta zakupowego jeden ze smartfonów Xiaomi był rozchwytywany przez klientów w Europie.

Sklepy i producenci sprzętu elektronicznego prześcigali się w informowaniu o specjalnych ofertach cenowych na Black Friday 2021. Trzeba przyznać, że niektóre były naprawdę atrakcyjne – klienci momentalnie wykupili iPhone’a 11 za 1999 złotych czy ZTE Axon 30 Ultra 5G za pół ceny. Choć w ostatnim przypadku nie mam pewności, czy byli to ludzie, czy jednak boty, bo wszystkie dostępne egzemplarze rozchodziły się szybciej niż w mgnieniu oka.

źródło: Allegro

Nie można powiedzieć, żeby klienci nie mieli wyboru – mieli, i to ogromny. Owszem, jak zawsze zdarzyły się sytuacje, gdy zaraz przez Czarnym Piątkiem sklep XYZ podniósł cenę jakiegoś produktu, by na Black Friday obniżyć ją i ogłosić, że to „promocja”. Wprawni obserwatorzy, którzy polowali na daną rzecz od dłuższego czasu, nie dali się na to nabrać. Nasi Czytelnicy zgłosili nam niejedną taką sytuację, ale jednocześnie inni pisali też, że udało im się kupić coś znacznie taniej właśnie w trakcie tego festiwalu zakupowego.

Black Friday 2021 nie był jednak rekordowy pod względem wartości sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii odnotowano spadek – co prawda „tylko” o 100 mln dolarów (8,9 mld USD vs 9 mld USD w 2020 roku), ale wciąż jest to kwota niższa niż przed rokiem.

Ten smartfon Xiaomi rozbił bank w Czarny Piątek

Xiaomi nie ma jednak powodów do narzekań. Lu Weibing pochwalił się bowiem, że podczas Black Friday 2021 model POCO X3 Pro był najlepiej sprzedającym się smartfonem na platformie Amazon w sześciu krajach w Europie Zachodniej: Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Xiaomi POCO X3 Pro (fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl)

Nie powinno to być jednak żadnym zaskoczeniem, a przynajmniej dla osób, które na bieżąco śledziły promocje na Black Friday 2021, ponieważ na Amazonie smartfon POCO X3 Pro był dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Prawdopodobnie kupiło go tam również wielu klientów z Polski, bowiem kosztował mniej niż egzemplarze z oficjalnej polskiej dystrybucji.

Aktualnie POCO X3 Pro 6 GB/128 GB można kupić za 999 złotych, a POCO X3 Pro 8/256 GB od 1099 złotych. Oczywiście mowa tu o oficjalnej polskiej dystrybucji.