Ruszył Black Week 2021 na Allegro. iPhone 11 tylko dziś w niewiarygodnie niskiej cenie

Black Friday 2021 dopiero 26 listopada, jednak Allegro postanowiło zorganizować Black Week, który potrwa od dziś aż do przyszłego poniedziałku, do Cyber Monday 2021. W jego ramach przygotowano mnóstwo promocji, w tym niezwykle korzystną ofertę na smartfon iPhone 11.

Ruszył Black Week 2021 na Allegro

Festiwal zakupowy Black Week 2021 potrwa przez najbliższych osiem dni, do 29 listopada 2021 roku, kiedy to wypada Cyber Monday. Allegro zapowiada, że w jego trakcie dostępne będą setki tysięcy ofert w specjalnych cenach, a do tego każdego dnia mają pojawiać się nowe okazje.

Jedną z najciekawszych niewątpliwie jest promocja na smartfon iPhone 11 64 GB, który będzie można kupić w oficjalnym sklepie Allegro tylko dziś, od godziny 9:00, za zaledwie 1999 złotych. W żadnym innym nie kupicie tego urządzenia w tak niskiej cenie.

Promocja z pewnością będzie cieszyć się ogromną popularnością, więc kto pierwszy – ten lepszy. W puli znajduje się tylko 400 sztuk, a na dodatek jedna osoba może kupić tylko jedną. To zwiększa Wasze szanse na zakup iPhone’a 11 za 1999 złotych, aczkolwiek mimo wszystko trzeba się spieszyć, bo chętnych z pewnością nie zabraknie.

Tak, jak się spodziewaliśmy, iPhone 11 64 GB za 1999 złotych wyprzedał się w mgnieniu oka.

Oprócz tego w obniżonych cenach w ramach Black Week 2021 będzie można kupić również m.in.:

odkurzacz automatyczny Xiaomi Roborock S5 Max za 1399 złotych,

laptop Asus VivoBook 14 i3-10110U 4/256GB (szary) za 999 złotych,

hulajnogę elektryczną z serii eMotion – model NEPTOONE LEMON SQUEEZE za 599 złotych,

ekspres do kawy De’Longhi ECAM 23.463.B (czarny) za 1399 złotych,

konsolę Nintendo Switch Neon Red & Blue Joy-Con za 1099 złotych,

telewizor OLED LG OLED65C11LB 65 ” 4K UHD (czarny) za 5999 złotych,

saturator SodaStream Spirit Megapack za 199,99 złotych.

Podobnie jak promocja na smartfon iPhone 11 64 GB w kolorze białym, ww. oferty będą dostępne tylko dziś. Wszystkie produkty w obniżonych cenach można znaleźć na dedykowanej stronie Black Week 2021.

Przy okazji warto przypomnieć, że do 23 grudnia 2021 roku możecie również wykupić abonament Allegro Smart! na rok za 39 złotych (zamiast 49 złotych).