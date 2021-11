Flagowy smartfon z 3 aparatami 64 Mpix i ekranem 144 Hz za pół ceny! Musisz być szybki

Łowcy promocji nie mogą narzekać na brak okazji. Mimo że Black Friday 2021 dopiero 26 listopada 2021 roku, to jak grzyby po deszczu pojawiają się okazje, obok których przejść obojętnie. Jak ta, dzięki której można kupić flagowy smartfon za pół ceny!

ZTE Axon 30 Ultra to prawdziwie topowy smartfon

Na jego pokładzie znajduje się m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G, a także obustronnie zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 144 Hz i próbkować dotyk z częstotliwością 300 Hz.

To jednak nie wszystko, co sprawia, że ZTE Axon 30 Ultra to bardzo ciekawa propozycja dla wymagających użytkowników. Na jego panelu tylnym znajdują się bowiem aż trzy aparaty o rozdzielczości 64 Mpix każdy – główny z OIS, z obiektywem ultraszerokokątnym i do zdjęć portretowych.

Ponadto na pleckach ZTE Axon 30 Ultra jest również tzw. teleobiektyw o rozdzielczości 8 Mpix i budowie peryskopowej z OIS, który zapewnia 5x zoom optyczny i nawet 60x hybrydowy. Oprócz tego, smartfon oferuje też m.in. moduł NFC, głośniki stereo, podekranowy czytnik linii papilarnych i dual SIM.

ZTE Axon 30 Ultra pracuje pod kontrolą systemu Android 11 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 65 W. Smartfon nie obsługuje natomiast ładowania indukcyjnego.

ZTE Axon 30 Ultra (źródło: ZTE)

Promocja: ZTE Axon 30 Ultra za pół ceny!

Od kilku dni na oficjalnej stronie internetowej ZTE model Axon 30 Ultra sprzedawany jest aż o 200 euro taniej – to równowartość ~950 złotych. Już wkrótce będziecie mogli jednak zaoszczędzić jeszcze więcej!

Już dziś, tylko przez dwie godziny, od 13:00 do 15:00, na dedykowanej stronie internetowej ZTE, flagowy model ZTE Axon 30 Ultra będzie dostępny za pół ceny, tj. za zaledwie 374,50 euro, czyli ~1750 złotych! Jest to cena za konfigurację z 8 GB RAM. Wersja z 12 GB ma być natomiast sprzedawana za 424,50 euro, tj. równowartość ~2000 złotych.

ZTE Axon 30 Ultra za pół ceny w oficjalnym sklepie ZTE (źródło: ZTE)

Jest jednak jeden „haczyk” – ZTE podaje, że cena nie uwzględnia podatku, który kupujący ewentualnie będzie musiał zapłacić. Jeśli odmówi, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy i zostaną naliczone dodatkowe opłaty.

Chętnych na ZTE Axon 30 Ultra za pół ceny z pewnością nie zabraknie, dlatego trzeba być bardzo szybkim! Ponadto również na stronie internetowej ZTE za 9,90 euro (niespełna 50 złotych) będziecie mogli kupić słuchawki bezprzewodowe oraz smartwatch ZTE.