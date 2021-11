Black Friday 2021 – najlepsze oferty i promocje w jednym miejscu (live blog)

Co roku zbieramy dla Was w jednym miejscu oferty na Black Friday – nie inaczej będzie tym razem. Zapraszamy do naszego live bloga, aktualizowanego na bieżąco, w którym znajdziecie najciekawsze oferty na sprzęt elektroniczny i wszelkie usługi internetowe!

Od czarnego piątku do czarnego miesiąca

Black Friday, Black Week czy może Black Month – właściwie trudno jest się połapać w zakupowym szale, który serwują nam sklepy elektroniczne i sami producenci już nie tylko w Czarny Piątek, ale też na długo przed nim.

Już od wielu długich dni jesteśmy wręcz zalewani ofertami, w ramach której możemy kupić interesujący nas sprzęt sporo taniej niż zwykle lub niezwykle efektownie przejechać się na wielkich obniżkach, którymi takimi wcale nie są.

Warto więc mieć oczy szeroko otwarte i każdą ofertę analizować dwukrotnie, a najlepiej sprawdzać historię cen przed dokonaniem zakupu – taką opcję ma chociażby ceneo (dostępną po zalogowaniu się na konto) czy skapiec.

Partnerem tegorocznego live bloga jest firma Teufel, która z okazji Black Friday przeceniła kilka swoich produktów. Wśród nich znajdziemy słuchawki SUPREME ON z funkcją ShareME, dzięki której możemy sparować dwie pary słuchawek bezprzewodowo z jednym smartfonem – ich cena została obniżona z 669 złotych na 449 złotych. Promocją są też objęte słuchawki AIRY SPORTS za 359 złotych (z 539 złotych) oraz AIRY TWS za 399 złotych (zamiast 669 złotych).

Lista okazji na Black Friday (aktualizowana)

Jak co roku, postaramy się naszego live bloga aktualizować w miarę możliwości na bieżąco. Jeśli sami trafiliście na jakieś fajne promocje, koniecznie dajcie nam znać – czy to w komentarzach, czy na czacie, który odpaliliśmy z okazji Black Friday.

