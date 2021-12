Mroźne, zimowe wieczory sprzyjają siedzeniu w domu na kanapie pod kocem i binge-watchingowi. CDA.pl przygotowało specjalną ofertę dla klientów – najnowsza promocja CDA Premium pozwoli wykupić roczny abonament w znacznie niższej cenie.

Promocja CDA Premium – nawet trzy miesiące gratis

Kilka miesięcy temu w ofercie cda.pl zaszły ogromne zmiany. Wcześniej serwis kusił klientów niską, miesięczną opłatą za subskrypcję – wynosiła ona zaledwie 19,99 złotych. Teraz najtańsza kosztuje 23,99 złotych, ale za to daje również dostęp do 35 kanałów telewizyjnych na żywo (Pakiet Start). Ponadto klienci mają do wyboru Pakiet Podstawowy, w ramach którego mogą też oglądać aż 85 programów za 49,99 złotych miesięcznie.

Oprócz kanałów na żywo, subskrybenci otrzymują dostęp do biblioteki blisko 10000 licencjonowanych filmów, bajek i seriali (CDA podaje, że ma 2755 godzin bezpiecznych materiałów dla dzieci). Ponadto klienci nie widzą reklam i są traktowani priorytetowo podczas oglądania, a do tego mogą oglądać materiały na trzech różnych urządzeniach oraz pobierać je na smartfon i tablet.

Dziś wystartowała świąteczna promocja CDA Premium, dzięki której klienci mogą otrzymać nawet trzy miesiące pakietu CDA Premium + TV na żywo gratis. Jak można skorzystać z oferty?

Na stronie prezent.cda.pl jest dostępna karta podarunkowa. Do wyboru są dwie – jedna za 119,95 złotych i druga za 215,91 złotych. Za ich pomocą można opłacić subskrypcję CDA Premium wraz z pakietem Start, który daje możliwość oglądania 35 kanałów telewizyjnych na żywo, na – odpowiednio – 180 i 365 dni.

W obu przypadkach jest to korzystniejsza opcja niż opłacanie abonamentu przez sześć lub dwanaście miesięcy. W pierwszym karta podarunkowa CDA Premium pozwala oszczędzić 23,99 złotych, natomiast w drugim aż 71,97 złotych! Oznacza to, że klient otrzymuje miesiąc lub nawet trzy gratis.

Aby aktywować kod z karty podarunkowej, należy go wpisać na stronie www.cda.pl/kod. Jeżeli użytkownik ma aktywną subskrypcję, użycie karty spowoduje jej wstrzymanie – zostanie ona wznowiona po upływie 180 lub 365 dni (w zależności od tego, którą kartę otrzymał/wykupił). Jak widać, z promocji mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy.

Karta podarunkowa CDA zostanie wysłana na wskazany przez użytkownika adres e-mail „w atrakcyjnej formie graficznej”. Co ważne, użytkownik nie musi podawać danych swojej karty płatniczej, aby aktywować kod z karty podarunkowej. Może również oglądać materiały poza obszarem Polski, aczkolwiek serwis zastrzega, że część katalogu może nie być dostępna z uwagi na warunki licencyjne.

Na koniec warto jeszcze dodać, że użytkownicy Premium mogą też korzystać za darmo z usługi CDA Cinema. W jej ramach co tydzień udostępniane są filmy, które do tej pory nie były pokazywane w Polsce i są dostępne jedynie dla subskrybentów.

Promocja CDA Premium będzie obowiązywać do końca grudnia 2021 roku.