Xiaomi nie chce być gorsze od Apple

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Xiaomi jest fanem Apple i często wzoruje się na firmie z Cupertino. Chińczycy znów chcą „doścignąć” Amerykanów.

Xiaomi już raz to zrobiło i zrobi po raz drugi

W 2025 roku chińska marka zdecydowała się „przeskoczyć” numerację i wprowadzić na rynek serię Xiaomi 17, podczas gdy – jeśli producent zachowałby konsekwencję – linię Xiaomi 15 powinna zastąpić rodzina Xiaomi 16. Było to jednak celowe – Chińczycy postanowili „zrównać” numerację z serią iPhone 17, ponieważ – jak przekonywali – ich nowe flagowce są w stanie stanąć do walki z nowymi iPhone’ami jak równy z równymi.

Plakat na premierę Xiaomi 17 (fot. Xiaomi)

Wygląda jednak na to, że nie będzie to jednorazowe zagranie. Chińczycy podobno znów zamierzają „dorównać Apple”, ponieważ w 2027 roku wprowadzą na rynek linię Xiaomi 20, kiedy w tym roku powinna zadebiutować rodzina Xiaomi 19, jeśli w 2026 roku do oferty dołączy seria Xiaomi 18.

To również ma związek z planami Apple, które w 2027 roku zamierza zaprezentować iPhone’a 20, a nie iPhone’a 19, gdyż wówczas przypadnie 20. rocznica premiery pierwszego iPhone’a. W tym roku minie też 16 lat od debiutu pierwszego Xiaomi Mi 1, więc „przeskoczenie” do dwudziestki nie ma uzasadnienia jak w przypadku Apple.

Tych smartfonów Xiaomi nie będzie

Poznaliśmy też plany producenta wobec smartfonów marki Poco. Jak przekazuje serwis XiaomiTime, w 2026 roku na rynku nie zadebiutują modele Poco F8 oraz Poco X8. Oznacza to, że Poco F8 Pro i Poco F8 Ultra, które trafiły do sprzedaży w Polsce 26 listopada 2025 roku, nie doczekają się rodzeństwa.

Seria Poco X8 ma natomiast składać się z modeli Poco X8 Pro (o którym wiemy już dość sporo), Poco X8 Pro Iron Man Special Edition i Poco X8 Pro Max. Pierwowzorami dla nich mają być Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Pro Max.

Ponadto do oferty marki Poco dołączą Poco M8 5G i Poco M8 Pro 5G, które z kolei będą bazować na – odpowiednio – Redmi Note 15 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G, które trafiły do sprzedaży w Polsce na początku grudnia 2025 roku.