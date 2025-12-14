Dwa razy więcej niż iPhone. Ten smartfon będzie wymiatał

Jeśli potwierdzą się dotychczasowe informacje, to smartfon Honor Win otrzyma wielki akumulator. To jednak będzie dopiero początek interesujących rozwiązań, w które wyposaży go producent.

Honor Win zapewni ogromny akumulator

Sama pojemność akumulatora nie jest jedynym wyznacznikiem czasu pracy bez ładowarki, bowiem ważna jest też optymalizacja oprogramowania czy energooszczędność procesora. Dobrym przykładem są iPhone’y, które mimo niewielkich akumulatorów potrafią zapewnić zadowalające wyniki bez ładowarki. Z drugiej strony, konkurencja z Androidem udowodniła już, że pojemny akumulator sprawia, że można zapomnieć o ładowaniu przez cały intensywny dzień – np. Oppo Find X9 Pro.

Podejrzewam więc, że fani produktów z Cupertino chętnie zobaczyliby iPhone’a z ogniwem 7000 mAh lub nawet więcej. Niestety, Apple na ten moment montuje mniejsze akumulatory – przykładowo iPhone 17 ma 3692 mAh, iPhone 17 Pro to tylko 3988 mAh, a nawet duży iPhone 17 Pro Max zapewnia 4823 mAh (lub 5088 mAh w wersji tylko eSIM). Tymczasem kolejny Honor podobno otrzyma ogniwo, przy którym akumulatory iPhone’ów będą prezentować się słabo.

Honor Win, do niedawna znany jako Honor GT 2, zostanie wyposażony w ogromny akumulator o pojemności aż 10000 mAh. Akumulator będzie można ładować z mocą 100 W. Warto dodać, że nie jest pewne, czy znajdzie się na pokładzie podstawowego wariantu czy jednak wersji „Pro”.

Czego jeszcze należy się spodziewać?

Tańszy Honor Win dostanie układ Snapdragon 8 Elite, a użytkownicy wersji Pro do dyspozycji będą mieli procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pozostała specyfikacja też powinna być z górnej półki. Oba modele mają oferować 6,8-calowy ekran OLED o wysokiej częstotliwości odświeżania.

Do tego ma dojść wentylator, który znajdzie się obok aparatów z tyłu obudowy. Oczywiście nie będzie to pierwszy smartfon z wentylatorem. Takie rozwiązanie trafiło już do wybranych modeli gamingowych – np. Nubia Redmagic 8S Pro.

Honor Win raczej nie będzie typowym flagowcem. Zamiast tego należy spodziewać się urządzenia skierowanego przede wszystkim do graczy. Co prawda, rendery nie pokazują smartfona z typowo gamingowym wyglądem, ale przecież nie każdy gracz oczekuje takiego podejścia. Bardziej stonowana stylistyka może nawet być zaletą.