Garmin pokaże urządzenie, na które czekamy od kilku lat

Garmin nie zapomniał o sportowych opaskach. Producent szykuje nowe urządzenie, które ma otrzymać znaczącą zmianę względem poprzednika.

Premiera opaski Garmin Vivosmart 6 coraz pewniejsza

Ostatnie informacje nie były dobre dla producenta sportowych zegarków. Otóż Strava pozwała Garmina, a także mogliśmy usłyszeć, że rzekomo Garmin naruszył patenty Suunto. Bez obaw, firma nie zamierza z tego powodu kończyć swojej działalności. Co więcej, w planach są nowe urządzenia, a jedno z nich powinno spodobać się miłośnikom sportowych opasek.

W kwietniu 2022 roku zadebiutowała opaska Garmin Vivosmart 5, która dotychczas nie doczekała się następcy. Niewykluczone jednak, że niebawem się to zmieni. Nowe informacje wskazują, że firma pracuje nad Vivosmart 6. Ponadto nie zostanie podany odgrzany kotlet, bowiem co najmniej jedna zmiana będzie odczuwalna.

Serwis Gadgets & Wearables sporządził listę dowodów, które mają świadczyć o zbliżającej się premierze nowej opaski. W koreańskiej bazie danych należącej do organów regulacyjnych pojawiło się tajemnicze urządzenia Garmina. Jego numer to A04986, ale akurat ciekawsza jest tutaj klasyfikacja.

Garmin Vivosmart 5 (fot. Garmin)

Garmin swoje urządzenia z wyższej półki, takie jak Fenix czy Forerunner, zazwyczaj określa „Smart Watches” lub „Low Power Wireless Devices”. Natomiast przy nowej pozycji widoczna jest nazwa „Fitness Product”, która ma być charakterystyczna dla prostszych urządzeń, przykładowo opasek fitness. Warto jeszcze zauważyć, że przy poprzednich modelach Vivosmart używano właśnie takiego oznaczenia.

Gadgets & Wearables zwraca też uwagę na tymczasową stronę internetową Vivosmart 6, która pojawiła się w oficjalnej szwedzkiej domenie Garmina. Nie zawierała ona żadnych informacji czy zdjęć, ale jej istnienie sugeruje, że trwają przygotowania do premiery. Dodatkowo w kodzie strony Garmin Indonesia można było znaleźć krótki opis, w którym padła nazwa Vivosmart 6 oraz informacja, że mamy do czynienia z produktem dla mężczyzn i kobiet, wyposażonym we wbudowany GPS i ponad 30 aplikacji sportowych.

Wspomniany opis zapowiada prawdopodobnie najważniejszą zmianę względem starszych generacji Vivosmart. Opaska ma bowiem oferować moduł GPS, co z kolei powinno znacząco podnieść jej atrakcyjność w oczach biegaczy, rowerzystów czy fanów spacerów. Niestety, nie wiemy nic więcej na temat specyfikacji, ale niektórzy oczekują ulepszonego ekranu i bardziej precyzyjnych czujników.

Kiedy spodziewać się debiutu Garmin Vivosmart 6?

Niewykluczone, że nowa opaska zostanie wprowadzona jako jedno z pierwszych urządzeń Garmina w 2026 roku. Dokładniejszy termin nie jest znany. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że producent nie przesadzi z ceną, co ostatnio zdarza mu się coraz częściej w przypadku nowych zegarków.