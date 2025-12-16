Amazon Prime jednak nie podrożeje. Przynajmniej na razie

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że za Amazon Prime trzeba będzie zapłacić więcej. Procentowy wzrost miał być wysoki, ale nadal mogliśmy mówić o atrakcyjnej ofercie. Okazuje się jednak, że podwyżki nie będzie. Przynajmniej na razie.

Obecna oferta Amazon Prime brzmi świetnie

Za 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych rocznie otrzymujemy dostęp do serialowej i filmowej biblioteki Amazon Prime Video, możliwość grania w chmurze w ramach usługi Amazon Luna oraz korzyści podczas zakupów w sklepie Amazon. Trzeba przyznać, że jest tego całkiem sporo.

Co więcej, nawet jakby podane ceny dotyczyły wyłącznie dostępu do platformy VOD, to wciąż moglibyśmy mówić o bardzo dobrej ofercie. Szczególnie na tle konkurencji. Jasne, niektóre platformy mają bogatszą listę tytułów, ale Amazon Prime Video nie wypada źle. Do tego dochodzi wiele autorskich, naprawdę udanych produkcji – The Grand Tour, Człowiek z Wysokiego Zamku, Niezwyciężony czy The Boys.

Od siebie dodam, że Amazon Prime Video to jedyna platforma VOD, którą mam stale wykupioną. Przede wszystkim jest to zasługa właśnie niskiej ceny. Natomiast w przypadku Netflixa, Disney+ czy HBO Max płacę maksymalnie przez kilka miesięcy, nadrabiam zaległości i rezygnuję z subskrypcji.

Amazon Prime w Polsce miał zdrożeć

Jak wynikało z wpisu umieszczonego na Pepper.pl, a także z informacji na stronie pomocy Amazon Prime, planowana była podwyżka. Nowe ceny miały wynosić 15,50 złotych miesięcznie lub 69 złotych rocznie. Oznaczałoby to skok ceny o około 40%, czyli z jednej strony sporo, ale z drugiej takie opłaty za Amazon Prime nadal dało się uznać za przyjemne.

źródło: Amazon

Firma na stronie wspominała tylko, że podane kwoty będą pobierane z konta użytkownika, gdy subskrypcja zostanie odnowiona lub po zakończeniu okresu próbnego. Mogło to sugerować, że przynajmniej początkowo wyższe ceny objęłyby nowych i powracających użytkowników, aczkolwiek ten scenariusz nie jest w 100% pewny.

Po kilku dniach na stronie Amazon ponownie widnieje jednak informacja, że Twoja opłata członkowska wyniesie 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie. Biuro prasowe Amazon Polska, zapytane przez portal Wirtualne Media o podwyżkę, odpowiedziało, że cena subskrypcji Amazon Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie i nie mamy w tej chwili dodatkowych informacji do przekazania.

źródło: Amazon

Mimo wszystko możemy być niemal pewni, że podwyżki się zbliżają. Trudno jednak teraz wskazać, jak dokładnie będzie wyglądać kwestia ich wprowadzenia. Wypada jeszcze dodać, że niedawno mogliśmy usłyszeć o wyższej cenie Disney+.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 14 grudnia 2025 roku i 16 grudnia został zaktualizowany o nowe informacje.