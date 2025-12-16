Amazon Prime jednak nie podrożeje. Przynajmniej na razie

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że za Amazon Prime trzeba będzie zapłacić więcej. Procentowy wzrost miał być wysoki, ale nadal mogliśmy mówić o atrakcyjnej ofercie. Okazuje się jednak, że podwyżki nie będzie. Przynajmniej na razie.
Obecna oferta Amazon Prime brzmi świetnie
Za 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych rocznie otrzymujemy dostęp do serialowej i filmowej biblioteki Amazon Prime Video, możliwość grania w chmurze w ramach usługi Amazon Luna oraz korzyści podczas zakupów w sklepie Amazon. Trzeba przyznać, że jest tego całkiem sporo.
Co więcej, nawet jakby podane ceny dotyczyły wyłącznie dostępu do platformy VOD, to wciąż moglibyśmy mówić o bardzo dobrej ofercie. Szczególnie na tle konkurencji. Jasne, niektóre platformy mają bogatszą listę tytułów, ale Amazon Prime Video nie wypada źle. Do tego dochodzi wiele autorskich, naprawdę udanych produkcji – The Grand Tour, Człowiek z Wysokiego Zamku, Niezwyciężony czy The Boys.
Od siebie dodam, że Amazon Prime Video to jedyna platforma VOD, którą mam stale wykupioną. Przede wszystkim jest to zasługa właśnie niskiej ceny. Natomiast w przypadku Netflixa, Disney+ czy HBO Max płacę maksymalnie przez kilka miesięcy, nadrabiam zaległości i rezygnuję z subskrypcji.
Amazon Prime w Polsce miał zdrożeć
Jak wynikało z wpisu umieszczonego na Pepper.pl, a także z informacji na stronie pomocy Amazon Prime, planowana była podwyżka. Nowe ceny miały wynosić 15,50 złotych miesięcznie lub 69 złotych rocznie. Oznaczałoby to skok ceny o około 40%, czyli z jednej strony sporo, ale z drugiej takie opłaty za Amazon Prime nadal dało się uznać za przyjemne.
Firma na stronie wspominała tylko, że podane kwoty będą pobierane z konta użytkownika, gdy subskrypcja zostanie odnowiona lub po zakończeniu okresu próbnego. Mogło to sugerować, że przynajmniej początkowo wyższe ceny objęłyby nowych i powracających użytkowników, aczkolwiek ten scenariusz nie jest w 100% pewny.
Po kilku dniach na stronie Amazon ponownie widnieje jednak informacja, że Twoja opłata członkowska wyniesie 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie. Biuro prasowe Amazon Polska, zapytane przez portal Wirtualne Media o podwyżkę, odpowiedziało, że cena subskrypcji Amazon Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie i nie mamy w tej chwili dodatkowych informacji do przekazania.
Mimo wszystko możemy być niemal pewni, że podwyżki się zbliżają. Trudno jednak teraz wskazać, jak dokładnie będzie wyglądać kwestia ich wprowadzenia. Wypada jeszcze dodać, że niedawno mogliśmy usłyszeć o wyższej cenie Disney+.
Artykuł został pierwotnie opublikowany 14 grudnia 2025 roku i 16 grudnia został zaktualizowany o nowe informacje.