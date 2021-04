Pod koniec marca 2021 roku Xiaomi zaprezentowało dość sporo nowych urządzeń, w tym pierwszy składany smartfon Mi MIX Fold. Już za kilka dni duża część z nich zostanie oficjalnie zaanonsowana w Polsce. Jesteście gotowi – również finansowo…?

Xiaomi sprawiło nam nie lada niespodziankę, ponieważ ostatnia konferencja, podczas której zaprezentowano mnóstwo nowych urządzeń, trwała aż dwa dni! W jej trakcie producent pochwalił się m.in. high-endowym Mi 11 Ultra z wyświetlaczem z Mi Band 5, najnowszą generacją opaski Mi Band, a także pierwszym składanym smartfonem Mi MIX Fold.

Przygotujcie się na ogromną porcję nowości Xiaomi w Polsce! Finansowo też…

Nowych urządzeń było naprawdę sporo, a już wkrótce część z nich zostanie oficjalnie wprowadzona do Polski. Xiaomi Polska opublikowało na swoim profilach w serwisach społecznościowych zapowiedź konferencji, którą zaplanowano na 29 kwietnia 2021 roku.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i prawdopodobnie potrwa dość długo, jako że w jego trakcie producent przedstawi polskim klientom aż siedem nowych sprzętów marki. Konferencja będzie transmitowana na żywo m.in. na Facebooku, Twitterze i YouTube marki.

Jakie dokładnie będą to urządzenia? Cóż, ich lista nie jest znana, ale na pewno spodziewamy się premiery smartfonów Mi 11 Ultra (który może kosztować ~5500 złotych!) oraz Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G, a także Mi 11i. Niewykluczone, że producent powie też o składanym Mi MIX Fold, jednak na tę chwilę trudno powiedzieć, czy model ten będzie sprzedawany w Polsce (i w ogóle w Europie). W kraju nad Wisłą nie pojawi się natomiast Mi 11 Pro – co do tego mamy 100% pewność.

29 kwietnia 2021 roku można się też spodziewać polskiej premiery opaski Xiaomi Mi Band 6. Nie należy jednak oczekiwać wersji z modułem NFC, ponieważ w Polsce byłby on całkowicie bezużyteczny. Chyba że coś się w tej kwestii zmieniło, ale raczej nic na to nie wskazuje, choć wiele osób czeka z niecierpliwością na wsparcie dla płatności zbliżeniowych.

Ponadto bardzo możliwe, że w przyszły czwartek w Polsce zostanie zaanonsowany również najnowszy, topowy laptop Xiaomi Mi Laptop Pro oraz Mi Smart Projector Pro.