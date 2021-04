Grubo ponad 5000 złotych za smartfon Xiaomi! Tyle przyjdzie Wam zapłacić za Xiaomi Mi 11 Ultra w Polsce

Xiaomi Mi 11 Ultra jest najbardziej wypasionym, dostępnym globalnie flagowcem Xiaomi. Smartfon został dziś oficjalnie zaanonsowany w Polsce i na pewno wzbudzi zainteresowanie wśród klientów. Jego cena niektórych z nich (jeśli nie większość) może jednak odstraszyć…

Cena Xiaomi Mi 11 Ultra w Polsce, dostępność

Xiaomi przez długi czas było znane jako producent flagowców w cenach smartfonów ze średniej półki innych firm z dłuższym stażem w tym segmencie. Te czasy odeszły jednak w niepamięć wraz z premierą serii Xiaomi Mi 10, która zapoczątkowała całkowicie nową politykę cenową tej firmy w przypadku high-endów.

Xiaomi Mi 11 Ultra jest najdroższym flagowcem w historii tej marki, nie licząc Xiaomi Mi MIX Alpha, który nie trafił do sprzedaży, i Xiaomi Mi MIX Fold, dostępnego na tę chwilę wyłącznie w Chinach. W trakcie oficjalnej premiery producent poinformował, że konfiguracja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej będzie kosztowała 1199 euro, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~5450 złotych.

źródło: Xiaomi

A jaka jest cena Xiaomi Mi 11 Ultra w Polsce? Klienci w kraju nad Wisłą będą musieli zapłacić za ten smartfon 5699 złotych. Polski oddział poinformował jednak, że liczba dostępnych egzemplarzy będzie bardzo ograniczona. Sprzedaż już się rozpoczęła.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Ultra

Elementem niewątpliwie wyróżniającym ten smartfon na tle innych flagowców jest okropnie wystająca ponad powierzchnię obudowę wyspa, na której – oprócz zestawu trzech aparatów o ogromnych możliwościach – znalazł się również dodatkowy, kolorowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,1 cala, umożliwiający wykonywanie zdjęć selfie aparatem na panelu tylnym. Dodatkowo oferuje on też funkcję Always-on-Display oraz możliwość odbierania i odrzucania połączeń głosowych, a także podgląd powiadomień.

Jeśli natomiast chodzi o aparaty na tej monstrualnej wyspie, to Xiaomi zdecydowało się na bardzo mocną konfigurację. Główny wyposażono w duży (1/1,12″) sensor Samsung ISOCELL GN2 o rozdzielczości 50 Mpix z pojedynczym pikselem wielkości aż 1,4 µm, który dodatkowo wspiera optyczna stabilizacja obrazu. Dobrej jakości zdjęcia ruchomych obiektów, także w trudniejszych warunkach oświetleniowych, pomogą też uchwycić technologia Dual Pixel Pro i funkcja Action capture.

Ponadto na panelu tylnym znajdują się dwa aparaty o rozdzielczości 48 Mpix (Sony IMX586) każdy. Jeden dysponuje obiektywem o kącie widzenia 128° i PDAF, natomiast drugi to tzw. teleobiektyw, który oferuje 5x zoom optyczny, 10x zoom hybrydowy i aż 120x zoom cyfrowy. Warto dodać, że ten ostatni wspierają w działaniu PDAF i optyczna stabilizacja obrazu.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Ultra (źródło: Xiaomi)

Za pomocą aparatu w Xiaomi Mi 11 Ultra można również nagrywać wideo w rozdzielczości 8K w 24 klatkach na sekundę oraz w 4K w 60 klatkach na sekundę. Ponadto w pierwszym przypadku producent zapewnił wsparcie dla formatu HDR10, a w drugim dla HDR10+. Producent chwali się też, że model ten piastuje pierwsze miejsce w rankingu DxOMark Mobile z wynikiem końcowym aż 143 punktów.

Ponadto specyfikacja Xiaomi Mi 11 Ultra obejmuje również poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który wyświetla 1,07 mld kolorów i jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością od 30 Hz do nawet 120 Hz. Dotyk jest z kolei próbkowany z częstotliwością do 480 Hz. Warto jeszcze wspomnieć, że Xiaomi dodało w ekranie wsparcie dla technologii MEMC i pokryło go taflą szkła Corning Gorilla Glass Victus.

Oprócz powyższego, specyfikacja Xiaomi Mi 11 Ultra obejmuje również m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G, kilkuelementowy system odprowadzania ciepła, LPDDR5 RAM, pamięć flash typu UFS 3.1, aparat o rozdzielczości 20 Mpix na przodzie, głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res sygnowane przez markę Harman / Kardon, NFC, port podczerwieni, Dual SIM (2x nano SIM) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 67 W ładowania przewodowego (ładowarka w zestawie) i bezprzewodowego, a także zwrotnego indukcyjnego o mocy 10 W.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że specyfikacja Xiaomi Mi 11 Ultra obejmuje też pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68. Smartfon ma wymiary 164,3×74,6×8,39 mm i waży 234 gramy.