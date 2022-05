Kolejny iPhone’opodobny smartfon z Androidem kusi śmiesznie niską ceną

Wyróżnij się albo zgiń – to prawo rządzi współczesnym rynkiem zabójczej konkurencji, który nie bierze jeńców, tylko uśmierca najsłabszych graczy. Niektórzy wolą jednak iść na skróty, po linii najmniejszego oporu i możliwie najniższej ceny – to bowiem kolejny „tani iPhone z Androidem”.

Zapomniana marka sukcesywnie o sobie przypomina

Możliwe, że o Letv słyszycie po raz pierwszy, ale być może natknęliście się w przeszłości na jej produkty. Jeśli jednak jej nie kojarzycie, to przypomnę, że kilka lat temu rosła ona jak na drożdżach i zmieniła nazwę na LeEco. Marka zaczęła nawet podbijać amerykański rynek i miała w planach wejść w segment motoryzacji, ale tempo jej rozwoju okazało się dosłownie zabójcze. Firma zaczęła tonąć w długach i zamiast stać się gigantem na miarę Xiaomi, stała się ofiarą własnego sukcesu i ogromnych aspiracji.

Od jakiegoś czasu Letv znów daje o sobie znać. We wrześniu 2021 roku na rynku pokazał się LeTV S1 – pierwszy smartfon marki innej niż Huawei z Huawei Mobile Services. Teraz ofertę producenta uzupełnił Letv Y1 Pro, który czerpie garściami z iPhone’a 13 – jest do niego bardzo podobny, ale jednocześnie kosztuje ułamek tego, ile trzeba zapłacić za iSmartfon Apple.

Letv Y1 Pro (źródło: lemall.com)

Letv Y1 Pro udaje iPhone’a

To nie pierwszy tego typu smartfon. Dwa tygodnie temu w Chinach zadebiutował HONOR Play 30 5G, który także stara się przypominać iPhone’a, jednak Letv Y1 Pro można już nazwać jego kopią. Model ten nie tylko ma podobnie wyglądający moduł z aparatami na panelu tylnym, ale też podłużne wycięcie w ekranie, w którym umieszczono tylko aparat do selfie i rozmów wideo oraz głośnik. Co więcej, boczne krawędzie urządzenia są tak samo płaskie jak w iPhonie.

Letv Y1 Pro (źródło: lemall.com)

Specyfikacja smartfona właściwie jest nieistotna, jeśli spojrzymy na niego przez pryzmat faktu, że oficjalnie nigdy nie kupimy go w Polsce. Być może kiedyś pojawi się na AliExpress, Shopee czy innej platformie zakupowej, ale nie ma co liczyć na globalny soft. W Chinach z pewnością będzie się jednak sprzedawać wyśmienicie, ponieważ jego cena jest baaardzo atrakcyjna i przystępna.

Ile kosztuje „tani iPhone z Androidem”?

Cena Letv Y1 Pro zaczyna się w Chinach od zaledwie 499 juanów, czyli równowartości ~320 złotych! To kwota, jaką trzeba zapłacić za wersję z 4 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Wariant z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 699 juanów (~450 złotych), a konfiguracja 4 GB/256 GB – 899 juanów (~580 złotych).

Można więc powiedzieć, że to naprawdę „tani iPhone z Androidem”, a w Chinach lubią tego typu… „inspiracje”. Producent postarał się jak najbardziej zbliżyć do oryginału – zauważyliście iPhone’opodobne konfiguracje pamięciowe?

Letv Y1 Pro (źródło: lemall.com)

Mimo wszystko z dziennikarskiego obowiązku wypada mi napisać kilka słów o specyfikacji tego smartfona. Ma on m.in. 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli, procesor Unisoc T310 (bez modemu 5G), aparat 5 Mpix na przodzie i 8 Mpix na tyle (producent nie podaje informacji o parametrach drugiego obok niego), hybrydowy dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD), akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie przez USB-C) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość pracuje na systemie Android 11, ma wymiary 164,3×77,7×9,5mm i waży 208 gramów.