Abonament RTV ostro w górę. Sprawdź, ile zapłacisz w 2023 roku na TVP i Polskie Radio

Jeśli jesteś posiadaczem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, Twoim obowiązkiem jest uiszczanie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wiele osób już teraz twierdzi, że opłata ta jest zbyt wysoka, a mimo to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szykuje podwyżki. Ile wyniesie abonament RTV w 2023 roku?

Czym jest abonament radiowo-telewizyjny? Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Osoby posiadające w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny powinny go zarejestrować za pośrednictwem Poczty Polskiej, a następnie uiszczać opłatę abonamentową. Ta powinna być opłacana nawet wtedy, gdy z radia lub telewizji nie korzystamy.

Abonament muszą uiszczać nawet osoby, które nie oglądają naziemnej telewizji cyfrowej ani nie posiadają żadnego pakietu telewizji satelitarnej czy internetowej. Z wnoszenia opłat są wyłączone jedynie wybrane grupy osób, m.in. obywatele ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osoby niezdolne do pracy, posiadające pierwszą grupę inwalidzką lub powyżej 75. roku życia oraz te, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

fot. Alehandra13 / Pixabay

Wysokość abonamentu RTV, zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, jest ustalana każdego roku do dnia 31 lipca. Również wtedy są ustalane ewentualne zniżki za opłacenie kilku miesięcy z góry.

Wpływy pochodzące z abonamentu radiowo-telewizyjnego umożliwiają mediom publicznym (stacjom Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia) realizowanie misji mediów publicznych, zasilając ich budżet.

Ile wyniesie abonament RTV w 2023 roku?

W Monitorze Polskim z dnia 30 maja 2022 roku pojawiło się ogłoszenie KRRiT w sprawie stawek kwotowych opłat abonamentowych na rok kalendarzowy 2023. Widnieją w nim stawki, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła jako opłatę miesięczną za abonament RTV w następnym roku.

Obecnie abonament RTV za używanie odbiornika radiowego wynosi 7,50 złotych miesięcznie, zaś posiadanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego to koszt 24,50 złotych na miesiąc. W opublikowanym dokumencie z nowymi stawkami możemy przeczytać, że w 2023 roku opłaty te wzrosną – odpowiednio – do 8,70 złotych oraz 27,30 złotych miesięcznie. Oznacza to podwyżkę w wysokości od 11,4% do nawet 16% względem bieżącego roku.

Czy jesteście gotowi na droższy abonament od 1 stycznia 2023 ? 👇musicie i to więcej niż 10% pic.twitter.com/VNTuupr0r2 — Arkadiusz Pączka (@ArkadiuszPaczka) May 30, 2022

Nie da się ukryć, że wywołało to falę niezadowolenia wśród obywateli, gdyż wiele osób jest za zniesieniem opłaty abonamentowej, nie zaś jej podwyższeniem. W kwietniu do Senatu wpłynął nawet projekt likwidacji abonamentu RTV, lecz został on skrytykowany przez KRRiT. Według przewodniczącego Rady, takie przepisy zdestabilizowałyby system finansowania mediów publicznych.

TVP oraz Polskie Radio każdego roku otrzymują z tytułu abonamentu kilkaset milionów złotych, a od niedawna ich budżet uzupełnia również spora rekompensata abonamentowa. W tym roku budżet Telewizji Polskiej po rekompensacie został ustalony na nieco ponad 2 mld złotych.