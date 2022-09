Alior Bank rozdaje vouchery na Netflixa

W dzisiejszych czasach banki prześcigają się w nowych promocjach i pomysłach na to, jak przyciągnąć do siebie nowych klientów. Dzięki najnowszemu pomysłowi Alior Banku można zgarnąć voucher do wykorzystania na platformie Netflix. O co chodzi i kto będzie mógł skorzystać z tej niecodziennej promocji?

Oszczędzaj na emeryturę z Alior Bankiem

Nowa oferta dotyczy klientów, którzy zdecydują się na założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w oparciu o fundusze Alior TFI w oddziale baku. To pierwszy krok do tego, by zgarnąć voucher.

Co to IKE lub IKZE? To jedne ze sposobów oszczędzania na emeryturę, dostępnych w ramach III filaru. Jak podkreśla bank, ich główną zaletą są przysługujące ulgi podatkowe. Ponadto środki zebrane na IKE oraz IKZE można dziedziczyć i nie są obciążone podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku obu kont, ich posiadacze mają również możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy.

(źródło: Alior Bank)

Ulga podatkowa dla posiadaczy IKE polega na zwolnieniu z podatku od zysków, jeśli zgromadzone środki zostaną wypłacone przez właściciela po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego. Z kolei pieniądze wpłacane na IKZE można odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym. Środki zgromadzone w ramach tych kont pozwalają na zbudowanie finansowego zaplecza, które na emeryturze może okazać się przydatnym zabezpieczeniem. Dorota Białołęcka, menedżer Zespołu Funduszy Inwestycyjnych w Alior Banku

Oczywiście Alior Bank nie jest jedyną placówką, która oferuje konta pozwalające oszczędzać pieniądze na emeryturę. Konta IKE oraz IKZE mają też w swojej ofercie m.in. ING Bank Śląski, Nationale Nederlanden, Credit Agricole, Bank Millennium, BNP Paribas i wiele innych banków. Przed założeniem takiego konta warto więc zapoznać się ze szczegółami różnych ofert.

Co jeszcze trzeba zrobić, żeby dostać voucher do Netflixa?

Po założeniu konta IKE lub IKZE w Alior Baku, należy wpłacić minimum 1000 złotych na jedno z nich. Następnie wystarczy już tylko zarejestrować się na stronie konkursowej. Specjalna promocja trwa do 31 grudnia 2022 roku. Warto się jednak spieszyć, bo tylko 100 pierwszych osób, które spełnią powyższe warunki, otrzyma voucher o wartości 60 złotych do wykorzystania w platformie Netflix. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu na stronie banku.