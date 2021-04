Aktualizacja do Androida 11 jest dużym wyzwaniem dla Xiaomi

Wśród użytkowników smartfonów marki Xiaomi jest wielu takich, którzy z niecierpliwością czekają, aż na ich urządzeniach pojawi się aktualizacja do systemu Android 11. Okazuje się jednak, że producent musi się nieźle natrudzić, aby ją udostępnić swoim klientom.

W przypadku urządzeń Xiaomi (i jego marek-córek) wersja systemu operacyjnego nie jest ściśle powiązana z konkretnym wydaniem interfejsu MIUI (lub podobnego), jak ma to miejsce u większości producentów (ostatnio z tego schematu wyłamał się Huawei). Firma nie rezygnuje jednak z udostępniania nowego Androida swoim klientom, aczkolwiek w przypadku systemu Android 11 musi włożyć w to więcej pracy niż dotychczas przy podobnych aktualizacjach oprogramowania.

Aktualizacja do MIUI 12.5 i systemu Android 11 jest dużym wyzwaniem dla Xiaomi

Czynnikiem, który skłonił Xiaomi do zwierzeń, jest fakt, że najnowsze, flagowe smartfony Mi 11 Pro i Mi 11 Ultra (to ten, który ma wyświetlacz z opaski Mi Band 5 na panelu tylnym obok aparatu) nie wychodzą z fabryki z zainstalowanym MIUI 12.5, co zbulwersowało wielu użytkowników. A jak wiemy, mają oni wysokie wymagania względem urządzeń tej marki, szczególnie tych, które kosztują tak dużo.

Producent ujawnił, że ubiegły rok był dla MIUI najbardziej „radykalny” od czasów MIUI 5, ponieważ zdecydowano się wydać dwie duże aktualizacje w ciągu jednego roku i w cały proces zaangażowany był ogromny zespół, który wziął odpowiedzialność za badania i rozwój. A trzeba przyznać, że zarówno MIUI 12, jak i MIUI 12.5 przyniosły znaczące zmiany oraz istotne nowości, m.in. w obszarze ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.

Ich implementacja nie jest jednak tak łatwa, jak mogłoby się wydawać. To niezwykle złożony proces i Xiaomi chce mieć pewność, że ostateczny efekt będzie satysfakcjonujący dla użytkowników. Tym bardziej, że w przeszłości niejednokrotnie pojawiały się głosy niezadowolenia ze strony klientów.

Xiaomi Mi 10T Pro (fot. Miłosz Starzewski / Tabletowo.pl)

Jednocześnie Jin Fan z Xiaomi zdradził, że cały czas opracowywana jest aktualizacja do systemu Android 11, ale jest ona dla producenta dużym wyzwaniem, największym od kilku poprzednich generacji Androida. Przed programistami zostało postawione zadanie odpowiedniej optymalizacji, zapewnienie optymalnej wydajności i stabilności, a do tego też zagwarantowanie zgodności z aplikacjami firm trzecich.

Xiaomi zapewnia, że z tygodnia na tydzień widzi znaczącą poprawę jakości aktualizacji, ale proces jej tworzenia wciąż jest dużym wyzwaniem. W związku z tym klienci proszeni są o zrozumienie, że stabilność jest najważniejszą rzeczą i jednocześnie o cierpliwe czekanie na jej udostępnienie.