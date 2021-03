Kolejny, ogromnie popularny wśród klientów w Polsce flagowiec marki Huawei otrzymuje dużą aktualizację oprogramowania – po Huawei P30 Pro przyszedł czas na model Huawei Mate 20 Pro. Posiadacze tego smartfona mogą już pobierać EMUI 11!

Huawei Mate 20 Pro jest już niedostępny w oficjalnej polskiej dystrybucji, ale to zrozumiałe, ponieważ model ten ma ponad dwa lata na karku. Był jednak taki okres, gdy jak grzyby po deszczu pojawiały się promocje na niego, dzięki którym wielokrotnie dało się go kupić za 1999 złotych, a z okazji otwarcia sklepu internetowego huawei.pl nawet za (śmieszne) 1499 złotych. Można zatem domniemywać, że ma on całkiem pokaźne grono użytkowników w Polsce.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Huawei Mate 20 Pro dostaje EMUI 11 w Polsce!

W zeszłym roku pojawiła się informacja, według której Huawei Mate 20 Pro miał nie otrzymać aktualizacji do EMUI 11. Szybko okazało się jednak, że to fejk nius. Posiadacze tego smartfona mimo wszystko musieli trochę poczekać na swoją kolej. Teraz w końcu nowa wersja oprogramowania została udostępniona użytkownikom w Polsce!

Jak każda aktualizacja, także i ta do EMUI 11 dla Huawei Mate 20 Pro jest rozsyłana falami. Może być więc tak, że smartfon sam Was o niej poinformuje. Jeśli jednak tego nie zrobił, uruchomcie aplikację Wsparcie, na dole dotknijcie Usługi, a następnie Więcej obok pozycji Szybkie usługi. Na liście znajduje się m.in. Aktualizacja – wybierzcie ją, a być może dostaniecie możliwość pobrania i zainstalowania nowej wersji oprogramowania na swoim smartfonie.











fot. Piotr T.

Nie ma jednak gwarancji, że ten sposób pomoże – jeżeli nic Wam się nie pojawiło, musicie po prostu poczekać na swoją kolej. Ponadto mamy informację, że aktualizacja dostępna jest dla smartfonów z rynku otwartego – nie wiemy na ten moment, jak wygląda sytuacja w przypadku egzemplarzy z dystrybucji operatorskiej.

Na koniec warto jeszcze dodać, że EMUI 11 dla Huawei Mate 20 Pro nadal bazuje na systemie Android 10, jednak przynosi znane z niego funkcje, m.in. możliwość minimalizowania wybranych programów do tzw. bąbelków. Ponadto przy okazji pojawiają się też nowsze poprawki zabezpieczeń Androida, datowane na 1 stycznia 2021 roku (wcześniej były październikowe).

Dzięki Piotr za info!