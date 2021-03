Odważna deklaracja: nowy Xiaomi Mi 11 Pro ma być „królem Androidów”

Xiaomi Mi 11 wysoko ustawił poprzeczkę. Xiaomi Mi 11 Pro ma ją wznieść jeszcze wyżej.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Pro

Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Xiaomi Mi 11 Pro wyposażono w podobny wyświetlacz co Xiaomi Mi 11, czyli AMOLED E4 o rozdzielczości 2K z możliwością odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Wyświetlany obraz dodatkowo poprawia technologia Dolby Vison. Panel przedni chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus.

źródło: Xiaomi

Smartfon dysponuje też podwójnymi głośnikami sygnowanymi znaną marką harman / kardon, a także procesorem Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6 (do 3,5 Gbit/s). Producent zapewnił również o zastosowaniu wydajnego systemu chłodzenia, który utrzyma temperaturę w ryzach nawet podczas grania w bardzo wymagające gry.

Xiaomi Mi 11 Pro ma akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy 67 W (do 100% w 36 minut). Co ważne, mowa tu zarówno o przewodowym, jak i bezprzewodowym (oba mają zapewniać podobną wydajność i prędkość ładowania). Jest też zwrotne indukcyjne o mocy 10 W.

Producent deklaruje, że bateria ma zapewniać jedne z najlepszych czasów pracy na pojedynczym ładowaniu wśród smartfonów z Androidem i iOS. Model ten waży 208 gramów i ma grubość 8,53 mm (Xiaomi Mi 11 z baterią 4600 mAh – 8,06 mm i 196 gramów).

Xiaomi podało też, że standardowo smartfon będzie sprzedawany bez ładowarki, ale w sklepach pojawią się również zestawy z zasilaczem (dodawanym bez dodatkowych opłat).

źródło: Xiaomi

Jeśli natomiast chodzi o aparat, to główny został uzbrojony w sensor Samsung ISOCELL GN2, który ma rozmiar 1/1.12″ i rozdzielczość 50 Mpix oraz pojedynczy piksel wielkości 1,4 µm (dzięki łączeniu czterech w jeden może on zwiększyć się do 2,8 µm). Ponadto matryca korzysta z technologii Dual Pixel Pro i dodatkowo wspiera ją optyczna stabilizacja obrazu. Przysłona ma zaś wartość f/1.95. Do tego nie zabrakło również funkcji nagrywania w 8K. Co więcej, jest także opcja rejestrowania wideo w aż 1920 klatkach na sekundę.

Oprócz aparatu głównego, w module znajduje się też aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.4) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123° oraz 8 Mpix teleobiektyw z OIS (f/3.4), zapewniający 5x zoom optyczny i nawet 50x zoom cyfrowy.

źródło: Xiaomi

Obudowa Xiaomi Mi 11 Pro spełnia kryteria standardu IP68 – to pierwszy smartfon Xiaomi z takim certyfikatem. Oznacza to, że można go zanurzyć w wodzie na głębokości do 1,5 metra na 30 minut. Xiaomi zastrzegło jednak, że z czasem urządzenie może tracić swoją odporność (na przykład na skutek upadków czy zwykłego zużycia), dlatego zaleca się, aby użytkownicy mimo wszystko unikali kontaktu z wodą.

źródło: Xiaomi

Cena Xiaomi Mi 11 Pro

8 GB/128 GB – 4999 juanów

8 GB/256 GB – 5299 juanów

12 GB/256 GB – 5699 juanów

Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi Mi 11 Pro nie będzie oficjalnie dostępny poza Chinami.