MIUI 12 oficjalnie zaprezentowane. Co nowego w kolejnym wydaniu nakładki Xiaomi?

Od premiery MIUI 11 minęło zaledwie siedem miesięcy. Mimo to, Xiaomi zdecydowało się dziś oficjalnie zapowiedzieć kolejną odsłonę swojego autorskiego interfejsu. Co nowego przynosi MIUI 12 i które smartfony otrzymają aktualizację?

Według Xiaomi, to oprogramowanie jest sercem smartfona i do pewnego stopnia jest ważniejsze niż hardware. Co ciekawe, to właśnie MIUI było pierwszym produktem marki. Z okazji dziesiątej rocznicy działalności firmy zdecydowano się zaprezentować najnowszą odsłonę interfejsu, oznaczoną liczbą „12”.

MIUI 12 – lista nowości

Po pierwsze, w MIUI 12 zdecydowano się zrekonstruować animacje i wykorzystano do tego autorską technologię. Tzw. „silnik renderujący” ma zapewnić zaawansowane mieszanie kolorów na interfejsie i rozmycie w czasie rzeczywistym oraz znacznie dokładniejsze (tj. mniej poszarpane) zaokrąglenie krawędzi (nie tylko statyczne, ale też dynamiczne).

MIUI 12 ma zapewnić też jeszcze bardziej realistyczne animacje – jeśli użytkownik na przykład będzie chciał wyjść z aplikacji, to gdy pociągnie palcem od dołu ekranu w stronę jego środka, aplikacja płynnie zminimalizuje się do ikonki na jego oczach bez żadnego przycięcia. Tak samo płynnie ma przebiegać proces zmieniania orientacji interfejsu z poziomej na pionową (Xiaomi wyeliminowało efekt „przeskakiwania”).

W MIUI 12 różne elementy są też znacznie bardziej ruchome – użytkownicy zobaczą to m.in. włączając WiFi czy transmisję danych na belce wysuwanej z góry oraz w trakcie usuwania ikonek z pulpitu (animacja przypomina wybuch – ikonka rozsypuje się na setki części dookoła i znika). Równie animowana jest aplikacja pogody – program odtworzy na przykład zachmurzone niebo, padający deszcz czy burzę. W interfejsie zainstalowano także masę tapet inspirowanych naturą i kosmosem (przede wszystkim Marsa).

Xiaomi postarało się też, aby w MIUI najważniejsze informacje były prezentowane w bardziej przystępny i prostszy sposób – tak, żeby użytkownik uzyskał najważniejsze dane już na pierwszy rzut oka bez konieczności zbędnego wgapiania się w zestaw cyfr i innych oznaczeń. Dzięki temu szybko podejrzy m.in. zużycie energii z baterii czy zapełnienie pamięci wbudowanej przez poszczególne rodzaje plików oraz włączone funkcje i najważniejsze info o urządzeniu.

W MIUI 12 zastosowano też kilka innych, przydatnych na co dzień rozwiązań. Kiedy użytkownik otrzyma powiadomienie o przychodzącej wiadomości, a akurat robi na smartfonie coś innego, będzie mógł otworzyć konwersację w pływającym okienku i przypiąć je przy krawędzi. Ciekawą opcją jest również możliwość ustawienia automatycznej odpowiedzi, jeśli zadzwoni określony numer – „odbierze” i odpowie na nie Sztuczna Inteligencja (użytkownik może także sam nagrać wiadomość, która zostanie odtworzona dzwoniącemu).

Xiaomi w MIUI 12 przywiązało też dużo uwagi do bezpieczeństwa użytkownika. W specjalnej sekcji otrzyma on powiadomienie o „wrażliwych zachowaniach” każdej zainstalowanej aplikacji, czyli na przykład pobraniu informacji o lokalizacji. Dostanie on również alert push, gdy program wykorzysta „wrażliwe” uprawnienie (m.in. dostęp do mikrofonu czy aparatu).

Użytkownik będzie też mógł przyznać uprawnienia aplikacji do śledzenia lokalizacji tylko na czas korzystania z niej (oczywiście dostanie także do wyboru opcje „zezwól zawsze” i „odmów”). W MIUI 12 zabronione są również niebezpieczne zachowania, jak używanie aparatu przez program podczas działania w tle. Z kolei podczas udostępniania zdjęć z automatu wymazywane są wszystkie informacje (parametry i zapisana lokalizacja).

MIUI 12 umożliwia też „założenie maski”, tj. stworzenie anonimowego ID podczas korzystania z danej aplikacji – wówczas żadne informacje nie są zapisywane i przekazywane do firm trzecich.

MIUI 12 – które smartfony Xiaomi i Redmi otrzymają aktualizację?

Nową wersję oprogramowania dostaną m.in. Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9, Mi 8 Transparent Edition, Mi 8 i Mi MIX 3 oraz Redmi K30 Pro i Redmi K20 Pro. Pełną listę urządzeń wraz z harmonogramem aktualizacji udostępniono w aplikacji WeChat (dostępna jest po zeskanowaniu poniższego kodu QR; wymagane założenie konta).

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G też otrzyma MIUI 12

Źródło: MIUI Weibo, MIUI